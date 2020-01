Brad u mukama: Pet njegovih bivših došlo je na isti događaj

Sresti bivšu djevojku, zaručnicu ili suprugu obično nije ugodno, no sresti više njih na istom mjestu u isto vrijeme, e to je već peh. Upravo to se dogodilo holivudskom glumcu Bradu Pittu (56) na dodjeli 77. Zlatnog globusa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ma 'naletjet' ćemo jedno na drugo. Mi smo dobri prijatelji - odgovorio je glumac na pitanja o susretu s Jennifer Aniston (50), od koje se razveo 2005. jer mu je tada srce osvojila Angelina Jolie (44).

Foto: PIXSELL

Kamo sreće da je Brad sreo samo Jennifer. Na događaju se pojavila i njegova bivša zaručnica, Gwyneth Paltrow (47), s kojom se glumac počeo viđati 1995., nakon što su se upoznali na snimanju filma 'Sedam'. Prekinuli su 1997., poslije nepune dvije godine veze.

Foto: PIXSELL

No ni tu nije kraj. Na dodjelu 77. Zlatnog globusa došla je Christina Applegate (48), omiljena Kelly iz kultne serije 'Bračne vode'.

Ona je bila Bradova cura 1989., kada ga je vodila kao kao svoj '+1' na dodjelu MTV-jevih nagrada.

Foto: PIXSELL

Osim toga, prije dvije godine šuškalo se kako Pitt ljubi glumicu Siennu Miller (38), no oboje su negirali bilo kakve odnose. Ipak, i ona je ušetala na dodjelu globusa i tako postala četvrta u nizu koju povezuju s holivudskim zavodnikom.

Foto: PIXSELL

Kao da to nije dovoljno, događaju je prisustvovala Charlize Theron (44) koju su početkom ove godine povezivali s Bradom, no izvor blizak glumcima rekao je da su oni samo prijatelji.

Foto: PIXSELL

Kako je Pitt preživio peterostruki šok, za sada nije poznato.

POGLEDAJTE VIDEO: