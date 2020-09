Bradley i Irina opet su zajedno?

Drugi pak smatraju kako tu nema ljubavnog odnosa, nego su samo ostali dobri prijatelji, pogotovo radi dobrobiti djeteta. Par je prekinuo početkom lipnja prošle godine

<p>Glumac<strong> Bradley Cooper</strong> (45) i njegova bivša partnerica, manekenka<strong> Irina Shayk</strong> (34), 'uhvaćeni' su tijekom šetnje New Yorkom s njihovom kćeri <strong>Leom De Seine</strong> (3).</p><p>Družili su se sa zaštitnim maskama na licu, a glumac je kćerkicu nosio na rukama. Bili su vidno raspoloženi te nisu marili za poglede prolaznika. Oboje su bili ležerno odjeveni, nosili su sunčane naočale, a Cooper je stajling upotpunio šiltericom.</p><p>Nakon tog susreta krenula su nagađanja o njihovom pomirenju, no drugi smatraju kako tu nema ljubavnog odnosa, nego su samo ostali dobri prijatelji, pogotovo radi dobrobiti djeteta.</p><p>Podsjetimo, par je prekinuo početkom lipnja 2019., nakon četiri godine veze, a Irina je početkom godine za britanski Vogue 'otvorila dušu'.</p><p>- Dvoje dobrih ljudi ne čine nužno dobar par. Jako sam sretna jer sam doživjela to što smo imali. Život bez njega je za mene nešto sasvim novo. Teško je pronaći ravnotežu između toga što sam samohrana majka i toga što sam zaposlena žena koja zarađuje za svoju obitelj. Ima dana kad se probudim i pomislim: 'Raspadam se' - rekla je tada.</p>