'Bradu Pittu' dala 256.000 kn, htjeli se vjenčati, a sada ga tuži

Christina je podnijela tužbu protiv slavnog glumca, ali njegov pravni tim tvrdi kako ni on ni njegovi suradnici iz organizacije 'Make It Right' nikad nisu kontaktirali s njom. Vjerojatno se dopisivala, kažu, s lažnim Bradom

<p>Holivudskog glumca <strong>Brada Pitta</strong> (56) tužila je <strong>Kelli Dennehey Christina</strong> (50) tvrdeći da joj je obećao brak i pobjegao s njenim novcem, pišu strani mediji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Brad i Jennifer sreli su se na Oscarima </strong></p><p>Christina je inače direktorica zdravstvene ustanove u Texasu. Istaknula je da je Bradu uplatila 40 tisuća dolara, što je nešto više od 256 tisuća kuna kako bi se pojavio na eventima koje je organizirala za njegovu neprofitnu organizaciju 'Make It Right Foundation'.</p><p>Brad ju je osnovao 2007, a cilj joj je prikupljanje sredstava za izgradnju domova za žrtve uragana Katrina koji je krajem kolovoza 2005. pogodio južnu obalu Sjedinjenih Američkih Država.</p><p>Christina tvrdi da bi Brad uvijek obećao doći, a zatim bi u posljednjem trenutku otkazao, obećavši da će se sljedeći put sigurno pojaviti. </p><p>Tijekom dogovaranja poslova s Bradom izgradila je, kako kaže, i privatnu vezu te su 'raspravljali o braku'. Sve je, navodi, propalo kad mu je prestala uplaćivati novac. </p><p>Pravni tim slavnog glumca zatražio je odbacivanje optužbi jer ni Brad ni nitko iz organizacije nikad nisu kontaktirali s gospođom. </p><p>- Niti suradnici organizacije 'Make It Right', ni gospodin Pitt nisu imali nikakve dogovore s njom. Pretpostavljamo da ju je kontaktirao netko tko se nezakonito predstavljao kao on putem interneta - naveli su u dopisu. </p>