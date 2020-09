Vikao sam na Pitta, naljutio se i pobjegao. Više nikad nije kročio kod nas, u Scijentološku crkvu

Slavni su rano napustili škole da bi postali zvijezde. Neobrazovani su, mladi i osjećaju se inferiornima među svojim obrazovanim vršnjacima, a scijentologija popunjava tu prazninu, kaže Lawrence Wright

<p>Glumac<strong> Brad Pitt </strong>(56) prije je bio u raljama scijentologa i to čak tri godine. Bilo je to prije nego je postao velika holivudska zvijezda, a s tom vjerom ga je početkom 90-ih upoznala glumica <strong>Juliette Lewis </strong>(47), koja mu je tada bila djevojka. Kad je prekinuo s njom, 'prekinuo' je i sa scijentologijom. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Brad i Jennifer susreli se na Oscarima</strong></p><p>Išao je u 'Celebrity Center' u Portlandu i prolazio 'proces pročišćavanja', o čemu je 2014. progovorio Pittov bivši crkveni nadzornik, <strong>Michael Mallen</strong>, u knjizi 'Brainwashed', odnosno 'Isprani mozak'. U toj je crkvi proveo oko 40 godina. </p><p>- Bio sam školovan za nadzornika tečaja pa sam poslan na trening u 'Celebrity Center' u Portland. Dok sam bio tamo, upoznao sam kćer izvršnog direktora scijentološke crkve sa sjedištem u Portlandu. Jedna od stvari koje mi je rekla bila je da je Brad Pitt, koji je u to vrijeme izlazio sa scijentologinjom Juliette Lewis, provodio pročišćavanje u Celebrity Center Portlandu - kaže Mallen, koji je kasnije i sam imao susret s Pittom.</p><p>S obzirom na to da u Scijentološkoj crkvi ljude često spajaju pa se međusobno provode tečajevi, kći čelnika crkve svakog je mjeseca morala biti uz Pitta kako bi on obavio svoj zadatak do kraja. Sauna je inače dio postupka 'pročišćavanja' koji je razvio osnivač scijentologije L. Ron Hubbard, a sastoji se od visokih doza vitamina, dugih sati u sauni i vježbanja.</p><p>Dio terapija Pitt je završio 1991., a specijalni tečaj za 'ljudsku procjenu' dvije godine kasnije. Cijeli proces podrazumijevao je i neobične seanse na kojima bi nadzornici urlali na članove. Mallen priča da je i on vikao na Pitta, koji se zbog toga toliko jako naljutio da je otišao i više se nikad nije vratio. Pokušavali su ga 'pridobiti' natrag, ali bezuspješno. </p><p>- Izgleda da je zaključio da mu je bilo dosta. Pokušali su ga vratiti, ali on nikada nije nastavio sa scijentologijom - rekao je Mallen.</p><p>Scijentološka crkva danas navodno raspolaže s bogatstvom od preko tri milijarde dolara gotovine, a tu su i brojne nekretnine u Kaliforniji, Floridi i Europi koje su u vlasništvu crkve. Njezini pripadnici su mahom bogati, oni koji mogu potrošiti stotine i tisuće dolara na razne tečajeve i knjige, bez kojih ne mogu napredovati u dostizanju 'čistoće'. <strong>John Travolta </strong>(66) i<strong> Tom Cruise</strong> (58) samo su neki od holivudskih zvijezda koji su i dalje članovi te crkve. </p><p>Dobitnik Pulitzerove nagrade, <strong>Lawrence Wright</strong>, u svojoj knjizi 'Going Clear: Scientology, Hollywood and the Prison of Belief' tvrdi da zna zašto se toliko puno slavnih glumaca okreće toj crkvi. </p><p>- Oni su rano napustili škole da bi postali zvijezde. Mladi su, neobrazovani i osjećaju se inferiornima među svojim obrazovanim vršnjacima, liječnicima, inženjerima, bankarima, a scijentologija popunjava tu prazninu - objašnjava.</p><p> </p>