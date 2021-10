U novoj epizodi showa 'Brak na prvu' neki parovi svoju situaciju razrješuju, dok ju neki kompliciraju. Kristina je polako počela odustajati od braka s Tomislavom, jer smatra da on nije za nju. Novi par, Ivona i Kristijan ljubav nisu našli, a on mu je iskreno rekla što misli o njegovom ponašanju:

- Šutiš cijeli dan, teško je s tobom. Totalno si zatvoren tip iako tvrdiš da nisi. Ja sam danas živčana, ali to ne znači da moramo šutjeti - započela je svoje objašnjenje, pa istaknula što joj najviše smeta:

- Ne želim se uopće truditi ako ćeš biti takav. Ne pokazuješ inicijativu, iako cijelo vrijeme govoriš o inicijativi - Ivonine riječi pogodile su Kristijana, koji i sam shvaća da se ne snalazi najbolje, te da ne zna kako se treba ponašati prema Ivoni.

- Ja bi kao muškarac trebao preuzeti inicijativu, a to se ne događa. Kao da sam blokiran u nekom trenutku, možda sam se uplašio ovog eksperimenta. Definitivno trebamo još razgovarati i upoznavati se - zaključio je.

- Kristijan puno zuji, a malo meda daje - rekla je Ivona nakon njihovog razgovora. Ipak su se naposljetku uselili u zajednički stan i odlučili si sati priliku bolje se upoznati.

Kristina je zaključila da nikad ne bi mogla biti s Tomislavom zbog njegove osobnosti i karaktera, a najviše ju je pogodilo što ima osjećaj da ju 'sprda'.

- Dobila sam dojam da me sprda i to je jako žalosno. On se uopće ne trudi - zaključila je Kristina i odlučila Tomislavu ponuditi eventualno prijateljstvo.

Mala promjena dogodila se u odnosu Sanele i Jasmina, koji su postali pozitivniji u vezi svog odnosa. Tijekom razgovora kod psihologinje su istaknuli nekoliko vrlina jedan drugome, što se čini da ih je dodatno približilo. Odlučili su otići na izlet na ranč, što je Sanelu posebno oduševilo.

- Veliki sam ljubitelj konja, jedva čekam!

Erna i Edin trude se zabavljati, no čini se da to njoj ipak ne polazi za rukom. Njezino loše raspoloženje će zasigurno negativno utjecati na njihov odnos.

U brakovima Andreje i Mislava te Ane i Marinka sve je idealno pa su i sve zaljubljeniji. Muškarci su svojim suprugama organizirali zabavu, pa su zajedno zaplesali i zapjevali.

- Imam osjećaj kao da hodam kroz bajku. Mogu reći da se zaljubljujem, cura je stvarno na mjestu i super funkcioniramo - opisao je Mislav kako se osjeća, a Andrea je ispričala da nije očekivala zaljubljivanje, te da se u show prijavila iz zafrkancije.