U večerašnjoj emisiji showa 'Brak na prvu' parovi su pokazali u kakvom su odnosu nakon par dana zajedničkog života. I dok kod nekih parova rastu tenzije koje najčešće prerastaju u manje svađe, kod drugih cvjetaju ruže. Najvatrenije je bilo kod Jasmina i Sanele, ali i kod Ivone i Kristijana, a najromantičnije kod Andree i Mislava.

- On je uvijek sam. Stalno bježi i tipka po mobitelu - komentirali su Jasmina drugi parovi.

- U društvu je govorio da njemu smeta što je ona konobarica. Zašto nije to onda rekao njoj i ekspertima? - pitale su se Gordana i Kristina dok se Tomislav nije složio s njima jer Jasmina smatra potpuno drugačijim i ne vidi to što oni vide.

Andrea i Mislav trenutno su par koji je u najboljem odnosu.

- Imam samo riječi pohvale za njega - rekla je Andrea, a Mislav je dodao:

- Ovo je ništa što nju čeka. Mogu biti i romantičniji.

Sanela i Jasmin pokušali su popraviti sinoćnju dramu. Iako je njihova večera dobro prošla, još raspravljaju o tome kako ga je Sanela izbacila van.

- Nisi ništa pitala, ni je li zima. Samo si rekla van - rekao je Jasmin.

- Naš odnos brzo ode gore, pa se isto tako spusti, ali ne mogu ja ljudima dugo nešto zamjerati i ljutiti se, razumna sam - rekla je Sanela, a suprug Jasmin je komentirao kako je raspoloženija, poletnija i pričljivija.

Na Medenom mjesecu novog para Ivona se probudila neraspoložena, nije bila za društvo, nego se željela fotografirati za Instagram, a isto je u Zagrebu radila i Erna. Doduše, ona je pozirala, a Edin je bio fotograf. Ivoni se pokraj bazena pridružio Kristijan, a njoj je smetalo što je bio gol do pasa.

- Previše mi je to, cijelo to njegovo tijelo, ne volim to, nije moj stil - rekla je pa mu predložila da ju fotka u bazenu, ali prema njezinim uputama.

- Ne mogu se opustiti pokraj njega i znala sam da fotke neće ispasti dobro - objasnila je neraspoložena Ivona.

Naposljetku je i bilo tako, Ivona nije bila zadovoljna ni s jednom fotkom.

- Primijetio sam da ona ima momente kad joj se ne priča i kad joj se priča, a kroz jutro joj se nije pričalo, možda će se popodne promijeniti situacija - rekao je Kristijan, koji se nadao poljupcu zbog silnog fotografiranja, no Ivona je smatrala da nije zaslužio.

Kristina i Cigla otišli su na karting, bolja vozačica bila je Kristina, a Tomislav se jako naljutio zbog toga.

- Ne prihvaćam da je bolja u kartingu - prigovarao je, a Kristini je smetalo što se ne može pomiriti s tim da je bila bolja od njega i u Escape Roomu i vožnji.

- Opet si izgubio! Daj se jedanput pomiri da nisi najbolji i da žene mogu biti bolje - rekla je, a Cigla je na kraju popustio, priznao poraz, stisnuo Kristini ruku i rekao joj da je vodi na večeru.

Ivona i Kristijan su nakon neuspjelog fotkanja na bazenu otišli voziti kajak - on je bio sretan što prvi put ide u vožnju s curom, no Ivoni ni to nije odgovaralo.

- Bila sam na rubu da popi*dim, ali sam se suzdržala - rekla je i nastavila prigovarati dok joj je Kiki objašnjavao kako treba veslati.

- Danas me posebno živcira i posebno mi je naporan iako se uporno trudi ne biti naporan, a samim time mi je još više naporan - rekla je i pokušala se opravdati da se tako ponaša zato što je u PMS-u.

- Nije samo PMS u pitanju, logično je da je do njega - rekla je i nastavila:

- Bitne stvari ne možeš izvući iz njega, a o nebitnima previše priča.