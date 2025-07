Brakorazvodna saga ide dalje! Phyphers optužio Richardson da je ovisnica: 'Ona ima problema'

Nakon što je glumica Denise Richards optužila svojeg uskoro bivšeg supruga za zlostavljanje, on joj nije ostao dužan. Kako navodi Page Six, Aaron Phypers sada optužuje nju da je ovisna o analgetiku Vicodinu. U pismu koje je napisao svojim prijateljima i obitelji, a u čijem je posjedu i Page Six, Phypers ističe da je Richards trebala 'intervenciju' zbog svoje navodne ovisnosti koja je ujedno utjecala i na njihovu 14-godišnju kćer Eloise.

- Skoro cijelo desetljeće se bori s ovisnošću o Vicodinu, kojeg u šali naziva 'vitaminom D' ili 'bijelim kestenima' - napisao je Phypers te dodao kako je Denise pila Vicodin s tekilom.

- Neki od vas znate da ima problema već 20 godina. Više ne jede prave obroke, vidio sam kako se onesvijestila zbog supstanci, stavila je i sebe i druge u opasne situacije, uključujući i slučaj kada je vozila našu kćer - poručio je.

Foto: Majil

Osim optužbi o zloupotrebi droga, Phypers je u pismu poručio i da ga je Denise varala, što je saznao tek početkom ove godine.

- Molila me da ne idem, govorila da to nije ništa i da voli samo mene - naveo je u pismu, a oglasio se i oko optužbi za zlostavljanje te tvrdi kako je Denise bila ta koja je zlostavljala - njega, i to 4. srpnja, što je i službeni datum njihov razilaska prema sudskim dokumentima.

- Tog dana, jednostavna stvar - naručivanje hrane za našu kćer Eloise - dovela je do nevjerojatnog otkrića. Denise me optužila da sam ukrao njezinu karticu, a onda je moj mobitel nestao. Nakon što sam ga tražio 20 sati i nakon što sam fizički napadnut kada sam ga tražio natrag, pronašao sam ga smrskanog u vreći za smeće, ispod otpada. Kada sam je pitao zašto je to napravila, sve je zanijekala. Iste noći mi je poslala poruku i zatražila razvod - stoji u pismu. Phypers također navodi kako ga je uskoro bivša supruga uhodila, a i da se ružno ponašala prema njegovim roditeljima iako su im često pomagali.

Ponovno se osvrnuo na optužbe za zlostavljanje te napisao: 'Nikad, baš nikad nisam fizički naudio svojoj supruzi, i nisam ja kriv za masnicu. Uvijek bih se umiješao samo da zaštitim nju ili druge, uključujući i sprječavanje nje da fizički napadne svoju kćer.'

Prošlog je tjedna Richards zatražila zabranu približavanja za Phypersa, i sud je to odobrio, a u medijima su isplivale fotografije glumice s velikom modricom na oku.

Foto: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress

- Tijekom naše veze, Aaron je često bio nasilan, gušio me, stiskao mi glavu i ruke, udarao bi me po glavi... - navela je Richards. I ona se tada osvrnula na događaj od 4. srpnja kada je, prema njenim riječima, Phypers postao nasilan kada mu je rekla da 'on i njegova obitelj moraju iseliti iz njihove kuće'.

U dokumentima stoji i kako je Richards navela da je, tijekom dvije godine, Aaron često znao vikati na nju, unositi joj se u lice, vrijeđati je...