Bralić, Kondža i Martin Kosovec nakon nastupa: 'To je Oliver, mi ovo nećemo doživjeti nikada...'

Deseci tisuća ljudi okupilo se u Veloj Luci na ovogodišnjoj manifestaciji 'Trag u beskraju' gdje su pjevali u čast hrvatskoj glazbenoj legendi Oliveru Dragojeviću koji nas je napustio prije šest godina. Nastupili su brojni poznati pjevači poput Jelene Rozge, Giuliana, grupe Dalmatino, Zorice Kondže, Tomislava Bralića i klape Intrade te Martina Kosoveca.

Kondža: 'Mi smo mala država, tko je vidio ovoliko svijeta na jednom mjestu?'

- Ovo me podsjeća na ono kad ljudi dobiju na Euroviziji prvo mjesto pa kažu 'ne znam uopće što bih rekao moraju mi se slegnut dojmovi pa ću sutra sve reći'. Stvarno je veliko zadovoljstvo, predivno - bila je prva reakcije Zorice Kondže nakon nastupa na manifestaciji, dok je Tomislav Bralić kratko joj se ubacio i dodao 'ovo je kao doček'.

Vela Luka: Poznati koji su nastupili na koncertu Trag u beskraju | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Mi smo mala država, tko je vidio ovoliko svijeta na jednom mjestu? To je Oliver, ti i ja ovo nećemo doživjeti, niti kad umremo - kazala je Kondža i dobacila Tomislavu Braliću kroz smijeh.

Tomislav Bralić: 'Anegdote s njim se ne mogu ispričati, to treba doživjeti'

Tomislav Bralić i Zorica Kondža prisjetili su se nekih anegdota s pokojnim Oliverom kojih je bilo mnogo.

- Ima više, ima i onih koje se ne mogu ispričati ovako javno i te su mi bile najslađe. Ne mogu jednu izdvojiti, ne znam ono moje ruganje na pozornicu kada dođem. On bi me najavio pa bi rekao 'što si to obukla, nisi mogla nešto bolje obući'?! Uglavnom, uvijek bi se znao našaliti, volio je ljude nasmijavati i volio je od glazbe napraviti nešto što ne može svatko - rekla nam je Zorica Kondža.

- Nema Oliver anegdote, to se ne može ispričati, to treba doživjeti. Treba s njim igrati buće, kad mu je buća kratka, onda mu mi kažemo da promijeni naočale jer je bio kratkovidan - dodao je Bralić, a Zorica je dodala da Oliver 'nije volio gubiti u kartama'.

Martin Kosovec: 'Stari si je dobar s njim, tako da mi je Oliver u srcu'

Mladi glazbenik i pobjednik posljednje sezone 'The Voice Hrvatska', Martin Kosovec, svojom interpretacijom oduševio je publiku.

- Jedna riječ je dovoljna, osjećaj je poseban. Stari si je bio dobar s njim, tako da je Oliver meni u srcu - rekao nam je Martin.

Tijekom njegovog nastupa mnogi su upalili i bengalke te tako podigli atmosferu u Veloj Luci.

- Nisam vidio, ali sam osjetio - kratko je kazao Kosovec.

Prije početka same manifestacije premijerno je emitirana i nova pjesma Olivera Dragojevića 'Vrime je', a pjesmu je komentirao i Martin.

- A, Oliver. Koja god da je, dobra je - rekao je mladi glazbenik.

