Branka pred svima otkrila tko je Mijina djevojka: 'Njoj je 29, a meni 59 godina. Ljepša i mlađa'

Voditeljica u 'Ljubavi na selu' Anita Martinović okupila je farmere i kandidatkinje, a Radoslav je pred svima rekao da između Branke i Mije ne funkcionira odnos jer je on našao mlađu djevojku.

- On je meni ok čovjek. Ne znam kako bih se izrazio. Ima prirodni osjećaj da čovjeka stvarno pročita, ocijeni, to stoji, samo malo pretjeruje u nekim stvarima - rekao je Mijo za Radoslava.

Brankica je komentirala cijelu situaciju.

- Znači, dotična ima 29 godina, a ja 59. I naravno da je ljepša i mlađa, ja sve to poštujem, ali... - rekla je.

Foto: RTL

- Znači, Mijo, ti si našao djevojku pored svih onih žena u svojoj kući? - pitala je Anita.

- 29 i 59, to je meni onako izazov - rekao je farmer.

Otkrio je da mu se Brankica zamjerila jer mu nije dala da joj se približi na neki konkretniji način.

- Nije me uvjerila. Nije se ni potrudila da mi dokaže da joj je stvarno stalo - rekao je Mijo.

Foto: RTL

- Mijo bi volio sa mnom, malo stariju, malo mlađu pa koja bude bolja da se prikloni i tako - ispričala je Brankica.