Mijo o svađi s Brankicom: 'Ona je radila cirkus! Nova djevojka? Želi sa mnom imati dijete!'

Ona je znala sve prije one svađe za ručkom. Rekao sam joj da sam upoznao curu. Rekao sam joj za nju. Tijekom svađe sam se povukao jer nisam netko tko bi burno reagirao. Pretjerala je, ali i to ću oprostiti. Ponašala se za ručkom kao da smo u braku. Radila je cirkus, osramotila me. Pred kamerama je druga osoba. Ja sam isti pred kamerama i iza kamera.

Rekao je to farmer Mijo Bošnjak nakon što ga je Brankica Kobasić prozvala za laži na romantičnom putovanju.

'Branka me otpilila. Želio sam pokušati s njom'

Kaže za RTL kako je dao priliku vezi s Brankom, no ona ga je odbila.

- Ništa nisam obećao ovoj djevojci jer sam htio vidjeti misli li Branka ozbiljno. Želio sam pokušati s njom. No Branka me otpilila. Nudila mi je cijelo vrijeme prijateljstvo - tvrdi Mijo.

Foto: RTL

Tvrdi da je dvolična?

Farmer govori kako ga je Brankica vrijeđala pred kamerama kako bi se pravdala.

- Iza kamera se smije, a pred njima me pita nešto i ne znam što bih joj rekao - ističe Mijo.

Priznaje kako mu je žao zbog svega što se zbilo.

- Nisam plakao zbog veze s Brankom nego zbog njezinog načina ponašanja. Povrijedila me, volim je kao prijatelja. Htio sam da nam bude lijepo - kaže.

Pronašao sreću s drugom

Dodaje kako se rasplakao od muke i kako mu je bilo žao što Kseniju nije poveo na romantično putovanje.

- Branka mi nije pružila nikakvu sigurnost. Govorila je da je djeca gledaju. Prilagođavao sam joj se - osvrnuo se na još jednu svađu u Ljubljani.

Sada mu cvjetaju ruže s drugom.

- Josipa je dobra osoba. Želi biti sa mnom, imati dijete. Rekao sam joj da želim razmisliti i da i ona razmisli. S Josipom planiram ozbiljno. Svjesna je razlike u godinama. Voli me. Želi biti sa mnom. Prekinuo sam s njom zbog razlike u godinama. Prekinuo sam s njom zbog razlike u godinama. Ali kad sam vidio da ništa neće biti s Brankom, vratio sam joj se - govori za kraj.

Foto: RTL

Nije mu bilo lako

Simpatični Varošanin iza sebe ima tešku prošlost. Šest puta je klinički umro. Iznenada mu je preminuo brat, a majka završila u bolnici. Pogodilo ga je to, ali ne da se. Borac je.

- Puno toga sam prošao. Traume i tako to, ali ne dam se slomiti. Uvijek sam snažan. Ne bojim se. Brat mi je bio podrška. Preminuo je iznenada i to mi je teško palo. Mama mi je isto nekako nesretno završila u bolnici - rekao je ranije Mijo za RTL.

Kod Mije je sve moguće. Kaže, Bog mu se obratio tri puta.

- Šest puta sam bio klinički mrtav. Bog mi se obratio i rekao: 'Dijete nije ti još vrijeme, moraš nazad'. Tri puta mi je to ponovio. A ja kažem: 'Pusti me da uđem gore'. Na našem jeziku mi je to rekao. Svega se sjećam. Čudo. Ne može čovjek vjerovati, ali sve je moguće - otkriva.