Brankica napala Miju, a on joj poručio: 'Isprovocirala si me, bit ćemo samo prijatelji, to je to...'

Mijo i Brankica doživjeli su pravu dramu u 'Ljubav je na selu'. Par je otišao na romantični ručak, a nakon što su nazdravili za svoje prijateljstvo Brankica je započela temu o Mijinom neiskrenom odnosu s njom.

- Rekao sam, da si malo mlađa... Jer bih želio imati još jednog sina - kazao je Mijo

Dodao je da Brankica neprestano izaziva sukobe među njima.

- Bit ćemo prijatelji i OK. Ako ti je to bila namjera i želja... Uspjela si - poručio joj je.

Foto: RTL

Brankica je komentirala farmerov odnos s drugim ženama.

- Tražim da se ponašaš kao muškarac od 58 godina, a ne kao balavac. Gospodična mi se javila - kazala je Brankica kako je na društvenim mrežama vidjela slike Mije s drugom : 'I ti si rekao da si u vezi'.

Mijo je to negirao i rekao da ne želi ulaziti u svađu.

- Jesi li rekao da želiš dijete s njom? Jesi li rekao da dolazi vikendom - napadala ga je Brankica.

Foto: RTL

Farmer je pomalo razočaran jer su Brankica i on različiti karakteri.

- Rekao sam da ta mala postoji, da se zagrijala, da je objavila neke slike... Razlika je u godinama - rekao je i zaključio:

- Isprovocirala si me, imaš prijatelja i to je to.