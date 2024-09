Brankica za 24sata: 'Nikad neću odustati od ljubavi! A u čemu je temelj dobre veze? Pa u izgledu'

Proteklog tjedna počela je 17. sezona RTL-ova showa 'Ljubav je na selu' pod voditeljskom palicom Anite Martinović. Usamljene, ali dobro raspoložene dame konačno su upoznale farmere kojima su pisale. Osim kandidatkinja kojima je ovo prvo iskustvo pred kamerama, pojavile su se osebujne 'povratnice' bez kojih show ne bi bio ono što jest! To su dance zvijezda Nikita Ivošević (54), Vesna Vuković (52), Brankica Kobasić (60), Ilona Kondić (27)...

Svoju ljubavnu sreću pred kamerama treći će put tražiti Zagrepčanka Brankica Kobasić, koju su gledatelji već dobro upoznali.

- Pa vjerujem u treću sreću! Ponovno sam se prijavila jer vjerujem u nju i nikad ne odustajem - kaže.

U 15. sezoni bila je na imanju Zvonka Šantalaba, a zatim se prijavila i u 16. sezonu kod farmera Mije Bošnjaka. Iskrice među njima frcale su od samog početka, a pusice su padale čak i pred ostalim kandidatkinjama. No Mijo i Brankica imali su turbulentno romantično putovanje nakon što ga je ona prozvala za laži.

- Sa Zvonkom nisam izgubila kontakt. Čujemo se za blagdane, a Mijo i ja smo i dan-danas prijatelji. Čujemo se i vidimo, ali prijateljski, on je čovjek koji nije za vezu. Otkrila sam mu da idem ponovno u show kad su počela snimanja - priznaje Zagrepčanka.

Farmer Darko Školnik, kojemu je poslala ljubavno pismo ove sezone, osvojio ju je karakterom.

- Svidjelo mi se njegovo predstavljanje u emisiji i rekla sam da ga želim upoznati i vidjeti može li što biti - ističe.

Spremna je Brankica i uhvatiti se u koštac s ostalim damama.

- Ako vidim da muškarac, trza prema meni, ja ću se boriti, ali neću biti bezobrazna i podmetati, tračati, kako žene nekad znaju raditi. Borim se, ali ajmo reći – na pošten način. A ako vidim da to nije to, onda se povlačim - kaže.

Ova njegovateljica u sretnom je braku bila 25 godina, a nakon smrti supruga, imala je jednu dužu vezu.

- Ja sam 11 godina udovica, a poslije toga sam bila u još jednoj vezi, on je, nažalost, poginuo u prometnoj nesreći... Nakon toga sam sama sebi rekla: 'Ako više ne možeš naći nekog, bolje da sam ovako sama, ništa mi ne fali'. Iz braka imam kćer i dva sina - govori.

Temelj dobre veze i braka je, tvrdi, fizički izgled.

- Poslije narav, mora se u svakoj vezi naći neka zlatna sredina, nitko nije savršen. A ako je to prava ljubav, to se sve da savladati, i to je to - zaključuje.