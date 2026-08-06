Brat Angeline Jolie priznao: Ne želim se više skrivati, gay sam!

James Haven (53), brat holivudske glumice Angeline Jolie i sin oskarovca Jona Voighta, javno je otkrio da je gay, prenosi TMZ. Izjavio je to godinu dana nakon razvoda od supruge Romi Marie Imbelli, s kojom je sada objavio zajedničku emotivnu poruku.

Haven je svoju ispovijest podijelio tijekom prijenosa uživo na Rominoj platformi Substack, gdje je pročitao osobnu izjavu o odrastanju, prihvaćanju vlastitog identiteta i odluci da napokon progovori.

EXCLUSIVE: Rare sighting of Angelina Jolie's brother James Haven out and about in LA. | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

- Gay sam! Kad sam bio mali dječak, bio sam potpuno opčinjen Disneyjevim princezama. Potajno bih stavljao šljokice na obraze i maskaru na trepavice, a u tim trenucima osjećao sam se čarobno. Tada nisam imao riječi kojima bih objasnio zašto sam jednostavno znao da se tako osjećam više kao ja - rekao je.

Dodao je kako nikada nije pokušavao biti netko drugi.

- Nikad se nije radilo o tome da se pretvaram da sam netko drugi. Radilo se o tome da dopustim dijelu sebe, koji je oduvijek bio tu, da zablista - poručio je.

Foto: Lucy/PRESS ASSOCIATION

Prisjetio se i kako je tijekom odrastanja počeo skrivati taj dio sebe kako bi se uklopio među vršnjake.

- Kao i mnoga gay djeca, naučio sam preispitivati dijelove sebe mnogo prije nego što sam ih naučio slaviti - rekao je.

Haven je naglasio da za njega izlazak iz ormara nije promjena identiteta, već prilika da ga drugi napokon upoznaju onakvog kakav je oduvijek bio.

- Izlazak nije postajanje nekom novom osobom. To je dopuštanje drugima da upoznaju osobu koja je cijelo vrijeme bila ovdje. Nadam se da će moja obitelj i drugi izabrati ljubav umjesto straha, razumijevanje umjesto osuđivanja i povezanost umjesto uvjerenja koja su nas možda razdvajala. Nadam se da će vidjeti isto srce, isti smijeh i istu dušu koju su oduvijek poznavali - rekao je.

Foto: Lionel Hahn

Uz njegovu ispovijest objavljeno je i zajedničko pismo njega i bivše supruge Romi Marie Imbelli. U njemu je Romi istaknula da njezina namjera nikada nije bila razotkriti čovjeka kojeg voli, već mu pomoći da bude slobodan.

- Nisam bila ovdje da razotkrijem nekoga koga volim. Bila sam ovdje da pomognem nekome da bude slobodan. Postoji razlika. Zauzvrat je i on oslobodio mene - napisala je.

Dodala je kako će James zauvijek ostati važan dio njezina života, iako više nisu supružnici.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

- Uvijek ću ga voljeti. Samo ne kao svog supruga, nego kao obitelj, najboljeg prijatelja i jednu od najvećih ljubavi svog života - zaključila je.

James Haven godinama je bio poznat javnosti ponajprije kao brat Angeline Jolie, s kojom je oduvijek imao vrlo blizak odnos, dok je njegov odnos s ocem Jonom Voightom bio znatno složeniji. Njegovo javno priznanje izazvalo je brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje su mu mnogi uputili riječi podrške.

*uz korištenje AI-ja