Brat Angeline Jolie se oženio, a mnogi se i dalje sjećaju poljupca kojim su šokirali cijeli svijet...

Američki glumac James Haven, brat Angeline Jolie, vjenčao se u tajnosti. Vijest je postala službena nekoliko dana nakon što su Angelina i Brad Pitt finalizirali svoj razvod, poslije osam godina. Haven je uplovio u bračnu luku s Romi Imbelli, zvijezdom američkog reality showa 'The Real L Word'.

Foto: Instagram

Vijest je potvrdila Romi koja je na svom Instagramu podijelila fotografije i snimke s vjenčanja, koje se održalo 12. kolovoza u Kaliforniji.

- 2024. udala sam se za svojeg najboljeg prijatelja s kojim sam 23 godine. Pojedinosti naše priče su previše osobne i komplicirane da ih sada iznosim, ali sve to pišem u svojoj knjizi. Dan našeg vjenčanja bio je intiman, samo mi i naši roditelji dok smo izmjenjivali zavjete. Planiramo veće slavlje kasnije - napisala je Romi.

Potom je otkrila da su se dan nakon intimne ceremonije jako posvađali. Svoje probleme riješili su nakon pet mjeseci plakanja, mirenja i razmišljanja.

Foto: Instagram

- Osjećam se spremnom vratiti se svojem mužu i našem domu u Los Angelesu. Sve što se dogodilo u posljednjih nekoliko mjeseci bilo je dio većeg plana. 2024. ću uvijek držati duboko u srcu. Život je prekratak. Proživi ga - kazala je.

Prisjetila se svog pokojnog oca.

- Vjerujem da nas gleda s neba i smješka nam se. Jamie me zaprosio na tatinom grobu - dodala je.

Na vjenčanju su bili najuži članovi obitelji, uključujući mladoženjinog oca Jona Voighta. No, sestra Angelina nije bila na vjenčanju. Brat i sestra nisu toliko bliski, iako su ranije privlačili puno pozornosti.

- Angelina i James potpuno su se udaljili. Bili su nerazdvojni i najbolji prijatelji. Pomogao joj je odgojiti djecu i njezinoj je obitelji uvijek posvećivao puno vremena. Odjednom su bez posebnog razloga prestali razgovarati te su se udaljili. Samo oni znaju što se zaista dogodilo - otkrio je ranije izvor blizak glumici.

Mnogi i dalje pamte poljubac brata i sestre na dodjeli Oscara 2000. godine kada su šokirali cijeli svijet. Prvo je rekla kako je 'ludo zaljubljena u bratak', a onda su otišli na zabavu Vanity Faira.

Tada je Angelina strastveno poljubila brata, a kamere su zabilježile taj trenutak. Na sličan način zabavljali su se i na dodjeli Zlatnih globusa ranije te godine.

57th Annual Golden Globe Awards Miramax / Paramount Post party | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

- Nije to bio francuski poljubac. Bilo je to nešto jednostavno i lijepo. Angie se spremala otići u Meksiko kako bi završila snimanje 'Prvog grijeha' s Antoniom Banderasom. Čestitao sam joj na Oscaru i na brzinu je poljubio u usne. To je puklo i postalo je velika stvar - objasnio je James Daily Mailu 2007. godine.