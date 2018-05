Orky: Brazilac je k nama došao na 2 dana, a ostao dvije godine

Ljudi moji zelim zahvalit na velikoj podrsci, moji glasacima i svima koji su bili uz mene u periodu dok sam bio u @bigbrother_hrvatska .....Uzbudenju nije dosao kraj,iskustvo nezaboravno,provedeni dani u kuci,sta da Vam kazem...... #VOLIMVAS :* :*

