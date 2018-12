Brćkaju se u zlatnoj kadi, a poslužuje ih 'vojska' od 50 ljudi

U odabranim ekskluzivnim noćnim klubovima mnogi se časte najskupljim šampanjcima, neki se zabavljaju na razularenim tajnim partyjima na koje stižu u nabrijanim jurilicama i zakazuju privatne koncerte najplaćenijih folk zvijezdi za rođendanske proslave u luksuznim vilama i jahtama, daleko od svakodnevice većine građana.

Ima i onih koje dostupne privilegije ne obeshrabruju da grade svoj lifestyle ulažući u obrazovanje i putujući svijetom. Ako žele studirati, dio roditelja šalje ih u inozemstvo ili im plate privatne fakultete. Ako požele raditi, postavljaju se na visoke pozicije u prijateljskim poduzećima i do 30. postaju direktori. A ako naiđu na nekakav problem... Sredit će to tata.

Dnevni džeparac često im premašuje iznos prosječne plaće, kako je Zabranjeno pušenje slikovito opisivalo u hitu 'Guzonjin sin': 'Jede se kavijar, pije se gin, ima se para, ima se s čim'. Ima i onih koji povremenim honorarnim ili studentskim poslovima pokušavaju razbiti stereotipe o povlaštenom životu. No brojni su privilegirani upravo na račun moći, novca i utjecaja svojih uglavnom imućnih roditelja. Nasljednici tajkuna, djeca političara, mezimci poduzetnika... U velikom istraživačkom serijalu 24sata donose vam ekskluzivne ispovijesti, otkrića i međusobne odnose najbogatijih i najrazuzdanijih među njima, tajne najimućnijih hrvatskih obitelji te kako izgleda ekstravagantan život onih koji su rođeni sa zlatnom žlicom u ustima.

Tamara (34) i Petra (30) rođene su pod sretnom zvijezdom. Kćeri britanskog poduzetnika i bivšeg šefa Formule 1, Bernieja Ecclestonea (88) i Slavice Ecclestone (60), ne moraju razbijati glavu financijama, kao ni većina zlatne mladeži, koja od bogatih roditelja nasljeđuje imperij.

[video: 1190818 / ]

I dok su u raskalašenim provodima nasljednica imali priliku 'uživati' uglavnom Englezi, s obzirom na to da Slavica već neko vrijeme gradi raskošnu vilu u Dubrovniku, možda ćemo i mi imati priliku bolje upoznati Tamaru i Petru. Luksuzna nekretnina na dubrovačkom Beverly Hillsu već slovi za najimpozantniju građevinu u okolici, a nema sumnje kako će ljeta u njoj provoditi i sestre.

Foto: Privatni album

Iako su Tamara i Petra od rođenja bogatašice, njihovi roditelji u svojim počecima nisu iskusili takvo blagostanje. Otac Bernie bio je sin ribara na samom istoku Engleske, u Suffolku, ne osobito glamuroznom predjelu. Obitelj je kasnije preselila u okolicu Londona, a Bernie je već kao tinejdžer pokazivao interes za poduzetništvo te se bavio prodajom dijelova za motore.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Idealan prvi posao koji je spojio njegove dvije velike strasti, biznis i automoto svijet, pokazat će se presudnim. S 18 je otvorio prvi salon motocikala, a s 20 i polovnih automobila. U početku se i sam pokušao natjecati, ali je ubrzo shvatio da je talentiraniji za poduzetništvo.

Iako malen rastom i ne pretjerano naočit, nizao je uspjehe na poslovnom planu, a nakon popularizacije Formule 1 postao je i magnet za ljepotice. Tri puta je izrekao 'sudbonosno da' pred oltarom, a javnosti je najpoznatiji njegov brak sa Slavicom ex Radić iz Rijeke, s kojom ima Tamaru i Petru.

Foto: Filip Brala/24sata

Par se upoznao 1982. u Italiji, gdje je Slavica radila kao manekenka i hostesa na događanjima Formule 1, a Tamaru su dobili dvije godine kasnije. Vjenčali su se 1985., vrlo skromno i formalno, bez fotografa. Milijarder je često bio vrlo štedljiv i racionalan, što je Slavicu navodno izluđivalo. Nije im smetalo 28 godina razlike, a ni gotovo isto toliko centimetara više na Slavičinoj strani.

Foto: Željko Lukunić/24sata

Sudeći po životima Tamare i Petre, Berniejeve kćeri u pogledu luksuza i rastrošnosti su mnogo sličnije majci. Tako su sestre nedavno komentirale kako posjeduju 30-ak Hermes Birkin torbica, od kojih neke koštaju i više od milijun kuna. Petra je odlazeći i z Londona, u Los Angelesu kupila palaču pokojnog televizijskog mogula Aarona Spellinga za 85 milijuna dolara (više od 500 milijuna kuna). Riječ je o vili sa 123 sobe, koja ima i kino, teretanu, kuglanu, tri sobe za umatanje poklona, teniski teren, bazen te vanjski parking za preko 100 automobila.

Sestre redovito koriste privatne avione, s jednog odmora putuju na drugi, a svoje navike uspješno prenose i na djecu. Tamarina kći Sophie (4) posjeduje kuću za lutke u veličini nečije prave kuće, za rođendan dobiva na desetine poklona i torti. Također, obitelji nije strano po božićne pokloni skočiti 'preko bare', a starija sestra Ecclestone je lani svoju londonsku vilu okitila božićnim ukrasima prije mnogih shopping centara. U želji da zdanje pretvori u Betlehem sudjelovalo je nekoliko radnika. Na svakoj strani ulaza bili su postavljeni drveni sobovi odjeveni u kostime Djeda Mraza i velike sanjke, okružene lažnim darovima.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Starija Kći bivšeg šefa Formule 1 u svojoj reality emisiji 'kukala' je kako nema što odjenuti, iako joj sadržaj golemog ormara vrijedi oko sedam milijuna dolara, a ništa skromnija nije ni sestra Petra.

Foto: Instagram/orijent

Tako su za lanjske blagdane obje svojoj djeci priuštile puno dvorište umjetnog snijega dok se Los Angeles grijao na toplih 26 C, a prilikom upisa Sophie u vrtić Tamara je izrazila zabrinutost jer će njezinu kćer tjerati da sama briše svoju guzu. Tretman je to na koji obitelj Ecclestone-Rutland nije navikla jer ih u vlastitom domu poslužuje vojska od 50 ljudi. U vili vrijednoj više od 600 milijuna kuna, bračni par uživa u luksuzu, a za to nisu zakinuli ni svoju princezu.

Foto: Privatni album/Instagram

Malena Sophie ima ogromnu sobu za igranje prepunu igračaka, ledenu palaču i konjiće za ljuljanje, dok se Tamara najaviše voli hvaliti svojom zlatnom kadom. S obitelji živi i devet pasa, za koje je zadužen profesionalni šetač pasa.

Foto: Privatni album

Iako je Petri propao brak s još jednim bogatim nasljednikom, Jamesom Stuntom (36), a Tamarine su poslovne investicije nerijetko završavale milijunskim minusima, bogatstvo sestara i dalje se mjeri u milijardama. Petrin 28. rođendan proslavile su uz nastup Grammyjem nagrađene pjevačice Brandy, a cijeli party koja je organizirala Tamara koštao ih je oko 5 milijuna kuna.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Da Tamara voli organizirati rođendanske proslave pokazao je i 2. rođendan male Sophie, kad je starija sestra Ecclestone unajmila palaču. Prvi, nešto skromniji, Sophie je proslavila uz pravi mali zoološki vrt. Tati Bernieju za 85. je pak svoj dom u elitnom dijelu Londonu 'pretvorila' u obiteljsku kolibu koja se nalazi u švicarskim Alpama.

Ipak, Tamara je vlastiti lifestyle djelomično promijenila otkako je u braku s Jayom te otkako je postala majka. Javnost ranijih godina pamti i njezino golišavo poziranje za Playboy.

Foto: Playboy

Za naslovnicu spomenutog časopisa grudi i međunožje prekrila je dijamantima. Fotografiranje s potocima alkoholnih pića bilo je rutina, a samo na šampanjac je jednom prilikom potrošila više od 250.000 kuna. Paparazzi su ju u više navrata uhvatili kako jedva stoji na nogama u noćnim klubovima, a slaba je bila na 'zločeste' dečke s kriminalnim dosjeima.

Sadašnjeg Tamarinog supruga Jaya Rutlanda vlasti su sumnjičile za pomaganje kriminalcu koji je krijumčario drogu i godinama bio u bijegu, ali odbacili su optužbe zbog nedostatka dokaza. Za bivšeg Petrinog supruga, Jamesa Stunta, Bernie je svojedobno izjavio kako ga je uništila droga.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Štedljivi Bernie, kojeg se prethodnih ljeta moglo vidjeti dok na našoj obali jede burek iz zadarske pekare, požalio se kako nikad neće moći u mirovinu zbog rasipničkog načina života svoje obitelji. Za svoje kćeri radit će, kako je sam rekao, dok ne padne na pod.

Tema: Zlatna mladež