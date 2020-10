- Najbolje putovanje - napisala je pjeva\u010dica u opis fotografija i nekoliko videa.\u00a0

Mnogi Brenini pratitelji i obo\u017eavatelji u komentarima su joj poru\u010dili kako ne miruje te da ovo ljeto odmara kao nikad do sad.

- Draga, pa mi smo s tobom proputovali cijeli svijet. U\u017eivajte - poru\u010dili su joj.\u00a0

Pjeva\u010dica je jednom prilikom rekla kako joj godi odmor, naro\u010dito nakon \u0161to su joj bili otkazani koncerti zbog pandemije korona virusa. Vrijedno je radila svih ovih godina, a sada je napokon dobila vrijeme za obitelj.\u00a0

No kada je po\u010dela s putovanjima, Brena se na\u0161la na meti kritika. Dok su brojni obo\u017eavatelji komentirali kako je Brena zaslu\u017eila odmor s obzirom na to da godinama ima '\u017eestok'\u00a0tempo, neki su komentirali kako nije u redu da se \u017eena s njezinim statusom hvali luksuznim stilom \u017eivota dok brojni gra\u0111ani Republike Srbije nemaju \u0161to jesti.

- Sve je to divno i krasno, ali tisu\u0107e ljudi jutros nemaju \u0161to jesti dok se Brena naslikava ispred privatnog aviona. Kakvu poruku \u0161alje svojim fanovima. Sramota! - samo su neki od komentara na dru\u0161tvenim mre\u017eama.

Brena ne miruje: S prijateljima i Bobom 'skoknula' do Sardinije

Nakon Monaka, Italije, Hrvatske i Crne Gore, pjevačica je nastavila putovanje na Sardiniji. Vozi se na jahti i uživa, a na društvenim mrežama je podijelila nekoliko fotografija

<p>Pjevačica<strong> Lepa Brena</strong> (59) već nekoliko mjeseci sa suprugom <strong>Slobodanom Bobom Živojinovićem</strong> (57) uživa na morskim destinacijama.</p><p>Nakon Monaka i Italije bila je u Hrvatskoj, a potom je svratila i do Crne Gore. No tu putovanje nije stalo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Intervju s Lepom Brenom</strong></p><p>Sljedeća destinacija koja ju je dočekala je otok Sardinija u Italiji. Brena se vozi na jahti i uživa, a na društvenim mrežama je podijelila nekoliko fotografija sa suprugom i prijateljima.</p><p>- Najbolje putovanje - napisala je pjevačica u opis fotografija i nekoliko videa. </p><p>Mnogi Brenini pratitelji i obožavatelji u komentarima su joj poručili kako ne miruje te da ovo ljeto odmara kao nikad do sad.</p><p>- Draga, pa mi smo s tobom proputovali cijeli svijet. Uživajte - poručili su joj. </p><p>Pjevačica je jednom prilikom rekla kako joj godi odmor, naročito nakon što su joj bili otkazani koncerti zbog pandemije korona virusa. Vrijedno je radila svih ovih godina, a sada je napokon dobila vrijeme za obitelj. </p><p>No kada je počela s putovanjima, Brena se našla na meti kritika. Dok su brojni obožavatelji komentirali kako je Brena zaslužila odmor s obzirom na to da godinama ima 'žestok' tempo, neki su komentirali kako nije u redu da se žena s njezinim statusom hvali luksuznim stilom života dok brojni građani Republike Srbije nemaju što jesti.</p><p>- Sve je to divno i krasno, ali tisuće ljudi jutros nemaju što jesti dok se Brena naslikava ispred privatnog aviona. Kakvu poruku šalje svojim fanovima. Sramota! - samo su neki od komentara na društvenim mrežama.</p>