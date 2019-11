Brena ne 'pati' na skupe aute, a gradom prošeta i bez šminke

Folk pjevačica Lepa Brena (59) na pragu je šestog desetljeća, a nerijetko oduševljava obožavatelje fotografijama na društvenim mrežama. Zahvaljujući dobrim genima, zdravom načinu života, te svakodnevnim vježbanjem Brena je dobila titulu 'najseksi bake Balkana'.

Sada su je paparazzi uhvatili u drugačijem izdanju. Dok je obavljala obaveze u gradu i vidjela se s prijateljicom, uhvatili su je u potpuno prirodnom izdanju. Brena nije nosila šminku, bila je obučena u crno, a snimili su je i kako vozi. Vrijednost njenog automobila je navodno 22 tisuće kuna, pišu srpski mediji, što je mnoge iznenadilo.

Pjevačica je nedavno otkrila kako je na na samom početku karijere imala je problema s kilogramima i tako je za srpske mediji detaljno objasnila kako je tada smršavila čak 17 kilograma.

- Zaista je nemoguće da držite dijetu šest mjeseci - izjavila je Brena i rekla da se na dijetu odlučila na početku karijere kada je konobar u jednom hotelu u kojem je pjevala rekao da je mislio da će doći pjevačica, a ne 'trafostanica'. To ju je povrijedilo, ali i potaklo na mršavljenje.

- Kada sam skinula prvih deset kilograma, odlučila sam da tijelo dovedem do savršenstva. Ujutro sam obično jela jedno ili dva jajeta. Gledala sam da to budu organska jaja. Za ručak je obično bila nekakva posna juha bez masnoće i rezanaca. U stvari je to bila voda u kojoj se samo blanširalo povrće, a ne skuhalo do besvijesti da ne dobijete ni jedan vitamin iz cijele priče. Tu je obavezno bilo i neko meso koje je bilo na grillu ili je bilo kuhano meso, jer se ono lakše može svariti - istaknula je Brena.

Smatra da posljednji obrok ipak treba biti najkasnije do 18 ili 19 sati te da se za večeru treba jesti nešto lagano kao što je komad piletine ili ribe uz salatu.

- Na neki način živimo kampanjski, zato što mi kad radimo koncerte ne možemo raditi pauzu, kao neki koji rade bilo koji drugi posao pa se odmore deset minuta. Tada sam u šest mjeseci smršavila s 84 na 67 kilograma. Bila sam oduševljena sama sobom, bio je to jedna nova energija i od tada sam rekla da više sebi nikada neću dozvoliti da moj maksimum bude veći od dva kilograma. Treba biti iskren prema sebi, stati pred ogledalo bez odjeće i biti lijep sam sebi, to je ono što je suština. Svi moraju shvatiti da se veliki rezultati postižu velikim radom i velikim odricanjima koja su dugotrajna. Vjerujte u sebe - smatra Brena.

