Brena 'poludjela' zbog sina: U Monaku prokockao 75.000 kn

Strasti su se smirile drugi dan. Pjevačica je djevojku svoga sina povela na odmor i razgledavanje grada, a ona joj je obećala kako više nikada neće kročiti u kockarnicu

<p>Pjevačica <strong>Lepa Brena</strong> (59) već je nekoliko tjedana u Monaku gdje ima svoj stan. Sada je na druženje pozvala i svojeg sina <strong>Viktora Živojinovića</strong> (22) i njegovu djevojku <strong>Sandru Miljaković</strong>. No nije očekivala kako će se odmah nakon slijetanja uputiti u kockarnicu, umjesto na plažu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Lepom Brenom</strong></p><p><a href="https://informer.rs/dzet-set/vesti/531689/folk-zvezda-dozivela-nervni-slom-monaku-brena-vristala-sina-snajku-kazinu-izgubili-sve-pare-koje-poneli-odmor-evo-koliko" target="_blank">Srpski mediji</a> pišu kako su tamo 'spiskali' 10.000 eura (oko 75.700 kuna), zbog čega je Brena 'poludjela'. </p><p>- Sandri je ovo prvi put u Monaku, htjela je obići cijelu državu, ali Viktor ju je najprije odveo u kazino. Imala je početničku sreću, no sve se promijenilo kada je Viktor otišao na rulet. Izgubio je sve što je Sandra dobila, ali i sav novac koji su ponijeli u Monako. Vratili su se 'praznih džepova' kod u stan - ispričala je za srpske medije Sandrina bliska prijateljica.</p><p>Viktor je zamolio djevojku da popriča s Brenom. Bio je uvjeren kako će prema njoj biti blaža.</p><p>- Sandra je bliska s Brenom, objasnila je kako su prvo dobili dosta novca, a onda su izgubili sve što su ponijeli. Breni je pao mrak na oči, počela je urlati na njih i prijetila je da će ih prvim avionom vratiti u Beograd. Sandra je samo šutjela, nikada ranije nije Brenu čula kako viče. Boba je stao na njezinu stranu, sinu je rekao da bi se trebao stidjeti. Viktor je ušutio i od toga dana više nisu izlazili iz stana - dodao je izvor.</p><p>Strasti su se smirile drugi dan. Pjevačica je Sandru povela na odmor i razgledavanje grada, a ona joj je obećala kako više nikada neće kročiti u kockarnicu. </p><p>Brena je inače na odmor pozvala svog posinka <strong>Filipa Živojinovića</strong> (35) i njegovu suprugu <strong>Aleksandru Prijović</strong> (24), no zbog situacije s korona virusom ostali su kod kuće u Beogradu.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>