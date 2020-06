Lepa Brena priprema restoran za ljetnu sezonu: 'Iskeširala' je 750.000 kuna za renoviranje...

<p>Od mnoštva nekretnina koje Živojinovići posjeduju, Breni je oduvijek bio najdraži restoran na Zlatiboru. Ona je inicirala da se taj lokal kupi, s obzirom na to da obožava boraviti na planini. Upravo zbog toga joj je taj restoran bio prvi na listi za renoviranje, rekao je bliski izvor pjevačice <strong>Lepe Brene</strong> (59) za <a href="https://www.kurir.rs/stars/3474859/lepa-brena-izdvojila-100000-i-ne-zali-evo-sta-pevacica-sprema-radnici-na-poslu-dan-i-noc" target="_blank">srpske medije</a>. Naime, Brena sada potpuno uređuje dvokatni restoran koji posjeduju, a za obnovu će navodno 'iskeširati' 100.000 eura (oko 750.000 kuna). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Ispovijest Lepe Brene za 24sata'</strong></p><p>Pjevačica želi da renoviranje što prije završi, s obzirom na to da uskoro kreće ljetna sezona. Za nekoliko dana planira otići na Zlatibor i nadgledati završne radove.</p><p>- Ljetna i zimska sezona su najisplativije u planinama pa je zaposlila dvostruko veći broj ljudi. Radnici rade dan i noć - dodao je izvor. </p><p>Brena ne štedi kada su u pitanju investicije i putovanja. Trenutno je sa suprugom <strong>Bobom Živojinovićem</strong> (56) 'skoknula' je do kneževine Monako. Nije poznato koliko su Brena i Boba 'iskeširali' za ovaj mali izlet, ali prosječna cijena najma privatnog aviona kreće se između 10 i 15 tisuća kuna po satu.</p><p>Bračni par već dugi niz godina u Monte Carlu posjeduje stan, a Brena tvrdi kako u prijestolnici jet seta ne mari za poznate i slavne susjede već samo želi dobro odmoriti. Tamo, kako kaže, uvijek pronađe mir. </p><p>A između koncerata i putovanja odmara se u svojoj kući s bazenom i saunom na Bežanijskoj kosi, naselju u Novom Beogradu.</p><p>- Kuću smo opremili namještajem koji smo ponijeli sa sobom kad smo se 2000. iz Miamija vratili u Beograd. Iz Amerike smo donijeli sve, pa i najmanje sitnice, poput pribora za jelo - rekla je Lepa Brena jednom prilikom za <a href="https://www.gloria.hr/fokus/zvjezdane-staze/lepa-brena-otvorila-nam-je-vrata-svoje-velebne-kuce-vec-sada-mi-je-kuca-pusta-propatila-sam-kad-su-sinovi-otisli/9744694/" target="_blank">Gloriju</a>. </p><p>Osim toga, Brena ima i luksuzno imanje u Miamiju. Vila ima 400 kvadrata i nalazi se uz obalu, a u njoj su za vrijeme studiranja boravili Brenini sinovi, <strong>Stefan</strong> (27) i<strong> Filip</strong> (35). Sada im vila koristi za obiteljske odmore. </p>