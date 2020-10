Brena: 'Živim za dan kada ću opet moći raditi svoj posao...'

Nakon što je cijelo ljeto krstarila, pjevačica se sa suprugom Bobom Živojinovićem vratila u Beograd. Uživa sa svojom obitelji, no priznaje kako joj nedostaju nastupi

<p>Pjevačica Lepa Brena nedavno je proslavila 60. rođendan. Iako je imala poveći broj svjećica na torti, kaže kako joj je prije svega bitno stanje duha, koje njeguje već godinama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Lepom Brenom</strong></p><p>- To je ozbiljan broj i ozbiljna cifra. No važno je da se dobro osjećate. Bitno je imati unutrašnji duševni mir. Uhvatila sam se u koštac sa životnim izazovima. U narednim godinama odlučila sam uživati s obitelji i prijateljima. Uživat ću i sa svojom publikom na nekim novim koncertima - ispričala je Brena za <a href="https://informer.rs/dzet-set/vesti/557475/lepa-brena-otkrila-planove-buducnost-ozbiljna-cifra-ali-ovo-vazno-svi-padovi-koje-sam-imala-naucili" target="_blank">srpske medije</a>. </p><p>Nakon što je cijelo ljeto krstarila, pjevačica se sa suprugom <strong>Bobom Živojinovićem</strong> (57) vratila u Beograd. Tamo je slavila rođendan. Govori kako joj u cijelom životu, a ni karijeri, nikada ništa nije smetalo.</p><p>- Sve loše stvari, padovi koje sam doživjela, naučili su me da ustanem, nastavim dalje i izvučem pouku iz svih tih situacija. Nekim ljudima dovoljno je da vide gdje drugi griješe, a drugi moraju sve to osjetiti na svojoj koži. Svatko tko je postigao velike rezultate, morao je puno raditi - smatra pjevačica. </p><p>No trenutačno joj nedostaju nastupi.</p><p>- Svi živimo za taj dan kada ćemo početi funkcionirati i kada će svatko od nas raditi svoj posao, za koji je stvoren. Nikada ne bih mijenjala profesiju kojom se bavim - priznaje Brena.</p><p> </p><p> </p><p> </p>