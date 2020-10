'Seksi baka' Brena napunila 60: Skinula je 17 kila, nosila korzete

Čestitke za rođendan pristižu sa svih strana. Prva je to učinila snaha Aleksandra, a nedugo nakon i buduća snaha Sandra. Breni obitelj jako puno znači pa će sigurno prirediti zabavu povodom jubilarnog rođendana

<p>Pjevačica <strong>Lepa Brena</strong> danas je napunila 60. rođendan, a zahvaljujući dobrim genima, zdravom načinu života te svakodnevnim vježbanjem, i dalje drži titulu 'najseksi bake Balkana'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Brena priča o svojoj karijeri, životu... </strong></p><p>Još 80-ih je na pozornici nosila korzete, bila je u korak s velikim svjetskim zvijezdama, a desetljeće prije je skakutala u kreacijama koje je sama osmišljavala, a koje joj je šivala mama, profesionalna krojačica. Na početku karijere imala je problema s kilogramima pa je tada smršavjela čak 17 kilograma.</p><p>- Kada sam skinula prvih deset kilograma, odlučila sam da tijelo dovedem do savršenstva. Ujutro sam obično jela jedno ili dva jajeta. Gledala sam da to budu organska jaja. Za ručak je obično bila nekakva posna juha bez masnoće i rezanaca. U stvari je to bila voda u kojoj se samo blanširalo povrće, a ne skuhalo do besvijesti da ne dobijete ni jedan vitamin iz cijele priče. Tu je obavezno bilo i neko meso koje je bilo na grillu ili je bilo kuhano meso, jer se ono lakše može probaviti - istaknula je Brena.</p><p>I danas ima zavidnu liniju i često ističe da se veliki rezultati postižu napornim radom i velikim odricanjima koja su dugotrajna. Brena je tako danas zakoračila u sedmo desetljeće, a pored velike karijere, neizmjernu sreću joj predstavlja i obitelj. Upravo oni su joj prvi čestitali rođendan i poželjeli joj sve najbolje. </p><p>Rođendan joj je prva čestitala snaha <strong>Aleksandra Prijović</strong> (25), koja je na svom Instagramu podijelila zajedničku fotografiju. Nije dugo trebalo da se lijepim željama pridruži i buduća snaha, <strong>Sandra Miljaković</strong>. </p><p>- Da zauvijek imate tu vedrinu i osmijeh na licu kao dijete - poželjela je Sandra budućoj svekrvi. </p><p>Brena i njezin suprug <strong>Boba Živojinović </strong>(57) proslavit će idućeg mjeseca 29. godinu braka. Brena je svojedobno izjavila kako su ona i suprug imali sudbinsku ljubav, a ostali su zajedno i kroz najteže trenutke poput Bobine ozljede kralježnice, ali i otmice njezina sina <strong>Stefana</strong> (28). Zbog toga je folk divi bitno da se godišnjica braka proslavi u obitelji. </p><p><strong>POGLEDAJTE INTERVJU S BRENOM:</strong></p>