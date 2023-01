Brendan Fraser: Autistični sin mi je pomogao oko uloge u 'Kitu'

Moja majka nije odgojila licemjera. Možete reći da sam bilo što, ali to nisam, rekao je u studenom prošle godine glumac na novinarsko pitanje hoće li doći na ovogodišnju dodjelu Zlatnih globusa. Brendan Fraser (54) bio je nominiran u kategoriji najboljega glavnoga glumca za ulogu u filmu "Kit", ali ga nagrada koju dodjeljuje HFPA - Hollywood Foreign Press Association, kako je rekao Fraser - nimalo ne zanima.

Prošli tjedan nije ga bilo na crvenom tepihu, a nagradu Udruženja novinara i fotografa koji izvještavaju o Hollywoodu za strane medije odnio je Austin Butler. Fraserova odbojnost prema Zlatnim globusima seže još u daleku 2003. kad je na čelu HFPA-e bio Philip Berk (89), koji je tijekom ručka Frasera dirao po intimnim dijelovima tijela. Glumac je o tome progovorio tek prije pet godina, ali je Berk odbacio optužbe i ostao član HFPA sve do 2021. kad je izbačen iz Udruženja jer je pokret "Black Lives Matter" proglasio "rasističkim pokretom mržnje".

- Nisu ništa učinili da me zaštite niti je provedena istraga i Berk je godinama bio član HFPA-e s pravom glasa - kaže Fraser, čija je sjajna holivudska karijera nakon seksualnog zlostavljanja počela naglo tonuti. Dotad se već proslavio ulogom u biografskoj drami.

Foto: Profimedia

"Bogovi i čudovišta" iz 1998., pa u serijalu "Mumija", a onda i u hvaljenom filmu "Tihi Amerikanac" u kojem je igrao uz Michaela Cainea. Poput domino efekta, krah na profesionalnom planu odrazio se i na privatni. Razveo se 2009., a uslijedile su i operacije koljena i kralježnice zbog vratolomija koje je izvodio u filmovima. Dobio je i tri sina, a onda se saznalo i da jedan boluje od autizma. Glumio je na Brodwayju i u TV serijama. No nakon javnog priznanja za seksualno zlostavljanje došao je na crnu listu u Hollywoodu.

- Odjednom telefon prestane zvoniti i ti se pitaš zašto? Ali ne vjerujem da HFPA ima toliku moć - rekao je 2019. Fraser kad je konačno dobio ulogu u Marvelovu filmu "Batgirl".

- U to vrijeme umrlo mi je nekoliko dragih prijatelja, uginuo mi je konj, pratile su me nevolje na svakom koraku. Zaigrao sam u 'Batgirlu', ali je Warner Bros. odustao od filma u fazi postprodukcije. Onda me nazvao Darren Aronofsky i ponudio mi ulogu u filmu 'Kit'. Ali počela je pandemija, a ja sam uoči snimanja dobio koronu. Bio sam uvjeren da ću izgubiti ulogu jer sam već imao veliko iskustvo s gubicima i razočaranjima - rekao je. Ali Aronofsky je želio baš Frasera.

Foto: profimedia

- Za ulogu Charlieja morao sam se udebljati 50 kilograma. Moj autistični sin pomogao mi je u pripremanju uloge. Shvatio sam što znači biti izoliran od cijelog svijeta - kaže Fraser, koji glumi pretilog učitelja engleskog koji ne izlazi iz kuće i pokušava se ponovno povezati s otuđenom 17-godišnjom kćeri.

Nju i njezinu majku ostavio je prije mnogo godina zbog veze s muškarcem. Na Venecijanskom filmskom festivalu film i ekipa ispraćeni su šestominutnim ovacijama, a Fraser nije prestao plakati. Na Toronto film festivalu dobio je za ovu ulogu Tribute Award, a njegovi brojni fanovi uvjereni su da je sad red i za Oscara.

Najčitaniji članci