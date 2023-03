Brendan se proslavio 90-ih pa godinama bio na 'crnoj listi': Dobio kipić za najboljeg glumca

Glumac Brendan Fraser (54) osvojio je Oscara za najboljeg glumca za film 'The Whale'. Njegov put do prestižne nagrade bio je pun uspona i padova, a glumac nije mogao sakriti sreću i suze kada su proglasili njegovo ime.

POGLEDAJTE VIDEO:

Njegova karijera započela je 90-ih godina prošlog stoljeća, kada je Brendan bio jedan od najpoznatijih glumaca na svijetu. Imao je uloge u kultnim filmovima poput 'George iz džungle', 'Encino Man' i u franšizi 'Mumija'. Ipak, iako je bio na vrhuncu svoje karijere, povukao se iz javnosti zbog incidenta s bivšim predsjednikom 'Udruženja hollywoodskih stranih novinara', Phillipom Berkom.

Foto: IMDB/screenshot

2018. godine Brendan je za GQ časopis progovorio o tome kako ga je Berk seksualno zlostavljao 2003. godine. Nakon što ga je optužio, Berk je rekao kako glumac laže te su ga stavili na 'crnu listu' Hollywooda. Tada se Fraser povukao iz javnosti i malo tko je znao gdje se nalazi i što radi.

Fraser je imao i bračnih problema, a nije mu pomoglo ni to što je ostao bez posla. 2007. godine rastao se od bivše supruge Afton Smith te je nakon razvoda morao plaćati alimentaciju za njihovo troje djece. Nekoliko godina kasnije je morao tražiti od suda da mu smanji iznos alimentacije jer nije više mogao plaćati iznos od 900 tisuća dolara godišnje.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

Ali, čini se da se je sve krenulo na bolje za Brendana. U 2021. godini se nakon dugo vremena pojavio na crvenom tepihu tijekom Tribeca filmskog festivala, gdje je bio predstavljen njegov film 'No Sudden Move'. Godinu dana nakon igrao je glavnu ulogu u filmu 'The Whale', za koji je osvojio i Oscara. Uskoro bi trebao početi snimati i film redatelja Martina Scorsesea, 'Killers of the Flower Moon'.

Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

Najčitaniji članci