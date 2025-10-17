Obavijesti

GLUMAČKA IKONA

Brigitte Bardot završila u bolnici

Piše Sara Študir,
Brigitte Bardot završila u bolnici
Foto: Profimedia

Slavna glumica, koja je ujedno postala i kulturni fenomen sredine prošlog stoljeća, hospitalizirana je zbog operacije na kojoj je završila zbog ozbiljne bolesti

Legendarna glumica Brigitte Bardot, prema pisanju medija, prije tri tjedna završila je u bolnici nakon što je bila podvrgnuta operaciji zbog ozbiljnih zdravstvenih problema. Bolnica Saint Jean u kojoj se nalazi je privatna, a smještena je u Toulonu, u blizini njenog doma u Saint-Tropezu.

Foto: Profimedia

Slavna glumica nedavno je proslavila 91. rođendan. Rođena je u Parizu, a istaknula se 50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća. Odgojena je u imućnoj, ali strogoj obitelji, a već s 18 godina prvi se puta udala, i to za redatelja Rogera Vadima. Nakon njega, udavala se još tri puta, a s Jacquesom Charrierom dobila je svoje jedino dijete, sina Nicolasa-Jacquesa.

IZNENADILA SVE Legendarna Brigitte Bardot je pristala na intervju nakon 11 godina, imala poseban uvjet
Legendarna Brigitte Bardot je pristala na intervju nakon 11 godina, imala poseban uvjet

Osim što je glumila u mnogim filmovima, istaknula se i kao model, pjevačica te seks-simbol onoga doba, ali i kao aktivistica za prava životinja. Neki od njenih najpoznatijih filmova su 'I Bog stvori ženu', 'Bulevar ruma', 'Helena Trojanska', 'U slučaju nesreće' i mnogi drugi.

Foto: Profimedia

Iz glumačkih voda otišla je 1973. godine, a iza sebe je ostavila 47 filmova i nešto više od 60 pjesama. Osim po svojim postignućima, ostala je zapamćena i po svojoj frizuri i očima naglašenim šminkom. Koliki je utjecaj imala i na kulturu onoga doba, govori i činjenica da je o njoj u svom eseju 'Sindrom lolite' pisala i Simone de Beauvoir, poznata francuska feministica i intelektualka.

Foto: YouTube/Screenshot/Cult Collections

Unatoč bogatoj karijeri, Bardot je u svojim memoarima i intervjuima izjavila kako joj život nije bio lagan, a svoju je slavu opisivala kao kavez. Također, istaknula se i po tome što se nikada nije podvrgla nikakvim estetskim zahvatima smatrajući kako je starenje normalan proces protiv kojeg se ne može boriti.

