Brigitte Bardot završila u bolnici

Legendarna glumica Brigitte Bardot, prema pisanju medija, prije tri tjedna završila je u bolnici nakon što je bila podvrgnuta operaciji zbog ozbiljnih zdravstvenih problema. Bolnica Saint Jean u kojoj se nalazi je privatna, a smještena je u Toulonu, u blizini njenog doma u Saint-Tropezu.

Slavna glumica nedavno je proslavila 91. rođendan. Rođena je u Parizu, a istaknula se 50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća. Odgojena je u imućnoj, ali strogoj obitelji, a već s 18 godina prvi se puta udala, i to za redatelja Rogera Vadima. Nakon njega, udavala se još tri puta, a s Jacquesom Charrierom dobila je svoje jedino dijete, sina Nicolasa-Jacquesa.

Osim što je glumila u mnogim filmovima, istaknula se i kao model, pjevačica te seks-simbol onoga doba, ali i kao aktivistica za prava životinja. Neki od njenih najpoznatijih filmova su 'I Bog stvori ženu', 'Bulevar ruma', 'Helena Trojanska', 'U slučaju nesreće' i mnogi drugi.

Iz glumačkih voda otišla je 1973. godine, a iza sebe je ostavila 47 filmova i nešto više od 60 pjesama. Osim po svojim postignućima, ostala je zapamćena i po svojoj frizuri i očima naglašenim šminkom. Koliki je utjecaj imala i na kulturu onoga doba, govori i činjenica da je o njoj u svom eseju 'Sindrom lolite' pisala i Simone de Beauvoir, poznata francuska feministica i intelektualka.

Unatoč bogatoj karijeri, Bardot je u svojim memoarima i intervjuima izjavila kako joj život nije bio lagan, a svoju je slavu opisivala kao kavez. Također, istaknula se i po tome što se nikada nije podvrgla nikakvim estetskim zahvatima smatrajući kako je starenje normalan proces protiv kojeg se ne može boriti.