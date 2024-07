Brigitte Nielsen (61) gušta na Hvaru: 'Iznimno je pristojna i zahvalna. Djeluje profinjeno...'

Sa svojih impozantnih 183 centimetara, seks simbol 80-ih, danski model i glumica Brigitte Nielsen (61) ušetala se u srijedu u hvarski restoran Gariful. Guštala je u svježim ribljim specijalitetima, na Jadranu će se, kako doznajemo, zadržati još nekoliko dana. Izvori iz restorana nam govore kako Briggite djeluje blago i profinjeno, da je iznimno pristojna i zahvalna, da je jednostavna pri naručivanju jela te da se kao gost nije ni po čemu isticala osim sama po sebi zbog izgleda koju ju krasi.

- Večeras smo imali zadovoljstvo poslužiti bezvremensku ikonu. Od velikih ekrana i crvenih tepiha, pa sve do naše terase - jedna i jedina Brigitte Nielsen. Hvala što ste večerali s nama - poručio je vlasnik restorana Ivan Gospodnetić uz fotografiju.

Brigitte su godine doslovce samo broj jer je u 55. rodila djevojčicu, svoje peto dijete, a lani, napunivši 60 godina, vratila se modelingu. Njezina karijera svjetskoga glasa počela je pred fotoaparatima Grega Gormana i Helmuta Newtona.

Foto: Instagram

- Tko bi se nadao da ću sa 60 godina ponovno se baviti modelingom - rekla je za Vogue lani nakon nošenja revije kuće Balenciaga u Los Angelesu.

Prezentirala je kreacije potpisane od kreativnog direktora Demne Gvasalije, koji se revijom satirično osvrnuo na kulturu života u gradu u kojem se holivudske zvijezde sreće na ulicama. Modeli su nosili sve - od sportskih jakni i tajica do večernjih toaleta. Brigitte se u tu krajnost savršeno uklopila. Kroz život je koračala pistama, crvenim tepihom, filmskim setovima, oltarima, rađaonicama..., a put, ju je doveo i do naše obale. Glumila je filmovima “Crvena Sonja”, “Rocky IV”, “Cobra”, ‘Policajac s Beverly Hillsa 2’, a pojavila se i u spotu Michaela Jacksona “Liberian Girl”.

Foto: Instagramž

“Pet” joj je očito sretan broj jer se po peti put udala, za sada joj je to zadnji brak, za 15 godina mlađeg Mattia Dessija, s kojim je sa svojih 55 godina dobila kćer Fridu. Osim sjaja reflektora, ljubav joj je bila bitna životna stavka. Rađala se s gotovo svakim novim glumačkim angažmanom. No u prvi brak je zakoračila prije ulaska u svijet modelinga. Imala je svega 20 godina kad je vjerovala da joj je ljubav s danskim skladateljem Kasperom Windingom suđena.

Izdržali su godinu dana, u kojoj su dobili sina Juliana. Razlog rastave bilo je "neslaganje karaktera". Nakon godinu dana talent sa snimanja i nošenja revija pretočila je u glumački svijet te zaigrala u filmu "Crvena Sonja" s Arnoldom Schwarzeneggerom. Pala je i na njegov šarm, ali nedovoljno da bi stupila u brak. Oko je potom bacila na Sylvestera Stallonea snimajući "Cobru" i nije imala strpljenja čekati da je on zavede. U kuvertu je stavila svoje obnažene fotografije te mu ih poslala u hotel napisavši kako se u njega zaljubila još kao djevojčica gledajući film "Rocky".

Foto: Instagram

No taj brak nije potrajao ni godinu dana, a već dan nakon svadbe, kako je pričala 2012. u showu "Ja sam zvijezda, vadite me van", osjećala se kao predmet, a ne kao žena. A onda je i obilježila glumca za sva vremena rekavši: "Nije bio dobar ni u krevetu! Bio je poput zečića".

Ipak, iz tog braka je izašla bogatija za šest milijuna dolara. Uslijedilo je snimanje filma "Policajac s Beverly Hillsa 2" s Eddiejem Murphyjem, koji je režirao Tony Scott. On je ubrzo postao njezin treći muž, no kod nje nije vrijedila poslovica "treća sreća". I on je nakon manje od dvije godine postao bivši. S četvrtim suprugom, švicarskim glumcem Raoulom Meyerom, dobila je sinove Raoula Ayrtona i Douglasa Aarona. Uz to, ima sina Killiana Marcusa s bivšim zaručnikom, nekadašnjim igračem američkog nogometa Markom Gastineauom.

Foto: Instagram

Nakon "holivudske kreme", konobar Mattia došao joj je kao lijek na ranu. S njim je 18 godina, a više od deset godina su pokušavali dobiti dijete. Glumica je rođenje Fride usporedila s "dobitkom na lotu", pisao je Daily Mail.

- Medicinski potpomognuta oplodnja za mene je bila dug put. Želim dati do znanja ženama da je sve moguće, ali da moraju biti i realne - rekla je tad iskreno glumica.

Tijekom trudnoće naslušala se različitih mišljenja ljudi diljem svijeta koji su joj ostavljali komentare pod slikama na društvenim mrežama. Neki su joj čestitali na tako hrabroj odluci te je nazvali uzorom, dok su je drugi kritizirali. Rekli su joj da je sebično što je u šestom desetljeću života išla roditi dijete koje neće moći dugo uživati s njom.

Foto: Instagram

- Djeca su me oduvijek držala na životu. Nakon što snimim editorijal za Playboy, otići ću na IVF. Znam da puno želim, no ako je to moguće, ja bih zaista željela dobiti dijete - rekla je Nielsen kad je imala 45 godina.

Uz Fridu (6), ima sinove Raoula (29), Douglasa (31), Killiana (34) i Juliana (40). Najteže životne trenutke prolazila je 2008., kad je završila u klinici za odvikavanje od alkohola. Četiri godine kasnije paparazzi su je snimili vidno alkoholiziranu u jednom od parkova u Los Angelesu gdje je ispijala žesticu iz bočica i palila cigaretu za cigaretom. Bio je to period u kojem su se Brigitte i Mattia mučili dobiti dijete. No oporavila se u klinici i ostavila crne oblake za sobom. Danas dijele sretne obiteljske trenutke na društvenim mrežama. Prema fotografijama koje objavljuje na Instagramu, može se zaključiti da posebno uživa u sladoledu, salatama i ribljim delicijama, kojima desetljećima održava top liniju.