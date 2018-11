'Pokušavali smo deset godina, kćer Frida je dobitak na lotu...'

"Da ima grob, došla bih mu, zapalila svijeću. I rekla bih mu: Sine, čekaj me. Živa ne mogu k tebi na nebo."

Pokušavali smo deset godina. Ona je stvarno čudo i želim reći ženama da nikada ne odustanu, rekla je Brigitte Nielsen (55) koja je smrznula jajašca u 40-oj godini života, a onda u lipnju ove godine rodila djevojčicu Fridu.

Foto: Privatni album/instagram

U braku je s Mattiom Dessijem (40) više od 12 godina, a to im je prvo zajedničko dijete. Glumica je rođenje djeteta usporedila s 'dobitkom na lotu', prenosi Daily Mail.

- Medicinski potpomognuta oplodnja za mene je bila dug put. Želim dati do znanja ženama da je sve moguće, ali da moraju biti i realne - rekla je iskreno glumica.

Foto: Instagram royal

Iako mnogi kažu da bi u tim godinama trebala razmišljati o ulozi bake, a ne majke, ona je ipak odlučila da želi roditi. Dok je objavljivala fotografije na kojima ima trudnički trbuh, podijelila je mišljenja obožavatelja.

Foto: Instagram royal

Neki su joj čestitali na tako hrabroj odluci te ju nazvali uzorom, dok su ju drugi kritizirali. Rekli su joj da je sebično što je šestom desetljeću života išla roditi dijete koje neće moći dugo uživati s njom.

- Djeca su me oduvijek držala na životu. Nakon što snimim editorijal za Playboy otići ću na IVF. Znam da puno želim, no, ako je to moguće, ja bih zaista željela dobiti dijete - rekla je Nielsen dok je imala 45 godina.

Foto: Instagram royal

Brigitte se dosad udavala pet puta, a ima sinove Raoula (23), Douglasa (25), Killiana (28) i Juliana (34).