Brina imala nesreću i izgubila je pamćenje: 'Glazba je pomogla'

Kantautorica Brina Budić (18) iz Slovenije žiriju 'Superstara' otpjevala je svoju pjesmu i oduševila sve, a posebno je dirnula Severinu.

- S tim glasićem prekrasnim si donijela nevjerojatnu zrelost i donijela si tekst koji me raskomadao i to je nevjerojatno, da si to napravila sa svojih 18 godina - 'čudo' - rekla joj je Severina.

Osim što pjeva, Brina svira i klavir i gitaru.

Foto: RTL

Brina se prijavila u Superstar na nagovor obitelji i kako bi isprobala nešto novo. Odmalena je pjevala s mamom i svirala klavir pa je vrlo rano shvatila da je glazba njen poziv, a od tad piše svoje tekstove, snima pjesme i potove i to joj je, kako kaže, postalo dio života.

Također se dugo bavila jahanjem, sve dok nije pala s konja i izgubila pamćenje. Glazba joj je uvelike pomogla da joj se pamćenje brže vrati.

- S tim se na početku nisam dobro nosila jer sam bila u šoku. Nisam znala što će se dogoditi, što ću trebati napraviti da mi se pamćenje vrati i bila sam u panici, ali onda sam polako shvatila da za sve treba vremena. Ne smiješ forsirati neke stvari nego moraš samo pustiti da se dogode. Glazba mi je puno pomogla. Na početku nisam uopće htjela ni svirati ni pjevati, ali sam shvatila da mi je to potrebno i to mi je jako pomoglo pri oporavku - rekla je Brina, kojoj je tata iz Slovenije, a mama iz Hrvatske.

Foto: RTL

Od nesreće se ne bavi jahanjem, ali konje i dalje obožava te se nada da će se u nekom trenutku vratiti toj aktivnosti. U slobodno vrijeme najviše sluša jazz i R&B.

Voli Shawna Mendesa i Lizzy McAlpine, Olivera Dragojevića i Tošu Proeskog, a kad bi morala odabrati svoj glazbeni uzor, to bi bila Senidah.