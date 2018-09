Britanska glumica priznala je silovanje, a policija ju ušutkala

Glumica Laila Rouass (47) jednom je bila žrtva silovanja, ali ju je policija, kako tvrdi, savjetovala da odustane od navoda jer najvjerojatnije neće doći do osude.

Foto: Instagram

Lailu je seksualno napao muškarac kojeg je poznavala, ali nije to htjela nikome reći. Kada je napokon skupila hrabrosti i ispričala policiji što joj se dogodilo, 'ušutkali' su je.

- Prolila sam toliko suza - na društvenoj je mreži napisala glumica koja je poznata po seriji 'Žene nogometaša'. Kako kaže, ohrabrujuće je što je Bill Cosby (81) završio iza rešetaka zbog seksualnih napada. Britanka je zaručena za igrača snookera, Ronnieja O'Sullivana (42), a u vezi su od 2012.

Foto: Rebecca Naden/Press Association/PIXSELL

It’s encouraging to see Cosby jailed for his crimes. I was raped by someone I knew and once I found the courage to report it to the police a year or so later I was advised by them not to take it any further because it would be unlikely to get a conviction. I shed so many tears.