Britanska glumica u braku je 20 godina, ipak drugima poručila: 'Ljubav je mit, i to vrlo opasan'

Glumica Emma Thopson (63) u braku je sa suprugom Gregom Wiseom (56) već 20 godina, a unatoč tomu što je u sretnom braku toliko dugo, glumica je rekla kako smatra da je romantična ljubav samo opasan 'mit'.

Emma i Greg upoznali su se 1995. godine na snimanju filma, a ona je sada za 'Radio Times' rekla da ljudi trebaju razmišljati razumno o ljubavi.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

- Filozofski je korisno i ohrabrujuće zapamtiti da je romantična ljubav mit, i to prilično opasan. Stvarno to moramo uzeti s velikom rezervom. Bitno je razumno razmišljati o ljubavi i načinu na koji ona može rasti. Dugotrajne veze su jako teške i komplicirane. Ako netko misli da sreća zauvijek ima mjesto u našim životima, neka to zaboravi - rekla je Thompson.

Glumica je prije Grega bila u braku s Kennethom Branaghom s kojim se vjenčala 1989. godine. Rastali su se zbog njegove afere s glumicom Helenom Bonham Carter, s kojom je glumio u filmu 'Mary Shelley's Frankenstein' iz 1994. godine.

Foto: Andrew Sims/NEWS SYNDICATION

Najčitaniji članci