Britanska princeza Eugenie rodila treće dijete: 'Presretni!'

Eugenie, mlađa kći osramoćenog Charlesovog brata Andrewa ⁠Mountbattena-Windsora i njegove bivše supruge Sarah Ferguson, otprije ima dva sina, Augusta rođenog u veljači 2021. i Ernesta rođenog u lipnju 2023.

- Jack i ja smo presretni što možemo objaviti dolazak na svijet male Brooksbankice!! Ne možemo riječima izraziti koliko smo zaljubljeni u našu djevojčicu - rekla je Eugenie na Instagramu.

Kraljevska obitelj je na X-u napisala: "Njihova veličanstva kraljica i kralj te ostali članovi kraljevske obitelji oduševljeni su viješću"..

Princess Eugenie wedding | Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

Eugenie se za marketinškog stručnjaka Brooksbanka udala 2018. u dvorcu Windsor. Status princeze, 12. u redu za prijestolje, mnogi dovode u pitanje nakon što je njezin otac pao u nemilost zbog prijateljstva s preminulim seksualnom prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom.

Eugenie i njezina sestra otad se rijetko pojavljuju na javnim kraljevskim događajima.