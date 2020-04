Britanski komičar preminuo je od posljedica korona virusa...

Glumac, televizijski voditelj i komičar Tim Brooke-Taylor preminuo je u 80. godini od korona virusa, piše The Guardian. Nesretnu vijest potvrdio je njegov glasnogovornik.

- S velikom žalošću javljamo da je Tim Brooke preminuo danas od posljedica COVIDA-19 - rekao je glasnogovornik.

Foto: Andy Butterton/Press Association/PIXSELL

Od glumca se opraštaju kolege, prijatelji i obožavatelji po društvenim mrežama. Počast mu je odao i producent Simon Blackwell (53).

- Srce mi je slomljeno zbog Tima. Ispunio je djetinjstvo mnogih ljudi sa smijehom i to je činio više od deset godina - napisao je.

Foto: PA/Press Association/PIXSELL

Tim je glumio u popularnoj britanskoj komičnoj seriji 'The Goodies', koja se emitirala 1970. do 1982. godine. Pojavljivao se i u komičnim filmovima poput 'How to Irritate People'. Komičar Graeme Garden (77), koji je glumio s njim u seriji, kaže kako je neutješan jer je izgubio prijatelja s kojim se družio 50 godina.

- Bio je zabavan, društven, darežljiv čovjek s kojim je bilo zadovoljstvo raditi. Publika ga nije smatrala samo smiješnim nego i dragim - kazao je Garden te izrazio sućut obitelji.