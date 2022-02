Britanska pjevačica Paloma Faith (40) poznatija po hitu 'Only Love Can Hurt Like This', ostala je oduševljena TikTok videom Elle Dvornik (31) pa ga je podijelila i 'duetala'.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Znam točno kako se osjećaš, grozno je - izjavila je Faith gledajući Ellinu objavu o tome koliko joj se život promijenio otkad ima obitelj pa je zapjevala stihove 'only love can hurt like this'.

Ella se odmah pohvalila objavom pjevačice na svom Instagram profilu. Nije mogla sakriti sreću i oduševljenje.

- Kad te Paloma Faith duetira na TikToku - napisala je oduševljeno Dvornik.

Inače, Ella svakodnevno dijeli trenutke iz privatnog života, a nedavno je pokazala kako izgledaju njezini i ne baš sretni trenuci. Svojim 'milijunskim' pratiteljima pokazala je samo dio uplakanog lica. Emocije su je potpuno slomile, a utjehu je očito pronašla na društvenim mrežama.