Britney angažirala odvjetnika: Ne želi da otac Jamie upravlja njezinim životom i financijama

Mediji su došli do dokumenata u kojima njezin odvjetnik traži da se o nekretninama i novcu posrnule glazbenice privremeno brine njezina menadžerica Jodi Montgomery

<p>Nakon što je<strong> Britney Spears </strong>(38) imala javni živčani slom 2007. te je završila bolnici, njezin otac <strong>Jamie</strong> (68) dobio je zakonsko skrbništvo nad njom. </p><p>Ipak, pjevačica je sada angažirala odvjetnika koji će od nadležnih institucija tražiti da Jamie izgubi skrbništvo i tako prestane kontrolirati njezin život, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/12437179/britney-spears-wants-father-jamie-out-as-sole-conservator/">The Sun</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>On je dosad kontrolirao financije kćeri, ali i druge aspekte života. Pjevačica već godinama ne može odlučiti s kim će se viđati, kamo će ići i što će raditi, bez da on on to odobri. </p><p>Mediji su došli do dokumenata u kojima njezin odvjetnik traži da se o nekretninama i novcu posrnule glazbenice privremeno brine njezina menadžerica<strong> Jodi Montgomery</strong>, a stranke se oštro protive tome da otac Jamie nastavi kontrolirati bogatstvo kojim Britney raspolaže.</p><p>Obožavateljima pjevačice nisu jasne namjere Jamieja, no kruže glasine kako ju otac pokušava pod svaku cijenu držati pod kontrolom, kako bi imao uvid u njezinu financijsku situaciju i troškove. </p><p>Zbog toga su ranije na internetu pokrenuli pokret #FreeBritney u kojemu se zalažu za to da pjevačica napokon počne sama upravljati svojim životom.</p><p> - Godinama uništava zdravlje Britney i tjera ju da radi, a sav novac uzima sebi. Ona živi od džeparca dok on pliva u milijunima. Prodao bi je zbog novca - samo su neki od komentara obožavatelja na ovu temu. </p><p>Ipak, Jamie ima svoju stranu priče.</p><p>- Ti teoretičari zavjere nemaju pojma. Sud u Kaliforniji će odlučiti što je najbolje za moju kćer. Ja sudu moram prijaviti svaki dolar koji sam potrošio. Kako bih, pobogu, mogao ukrasti nešto? Ljudi nam prijete smrću. Ne želimo takve obožavatelje. Ja volim svoju kćer i svu svoju djecu - poručio je.</p>