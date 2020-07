Fanovi se bore za oslobođenje Britney: Život joj kontrolira otac

Britney je rekla kako su je prošle godine hospitalizirali protiv njene volje i da su je prisilili da pije lijekove od kojih joj je bilo loše. Tu je priču potvrdila i njena majka Lynne te napominje kako je pjevačica u zamci svog oca...

<p>Nakon posljednjih nekoliko njezinih objava na društvenim mrežama, obožavatelji pjevačice <strong>Britney Spears </strong>(38) ponovno su počeli koristiti hashtag 'Free Britney'. Cilj kampanje pod nazivom 'Oslobodite Britney' je ukazati na tešku životnu situaciju u kojoj se ona nalazi, a sve se skriva od javnosti. Kako tvrde mnogi, pjevačica je žrtva kontrolirajućeg sistema i grupe ljudi, u kojoj se nalaze njezini menadžeri, izdavačka kuća i obitelj. </p><p>To traje od početka njezine karijere pa Britney nije mogla donositi ni odluke vezane za glazbu koju pjeva, ali joj i privatni život bio kod kontrolom. To je navodno razlog njezinog psihičkog sloma 2007. godine. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sjećate se Britney u cvijetu mladosti? </strong></p><p>Nakon što je bila hospitalizirana, <strong>Jamie Spears</strong>, njezin otac, zatražio je trajno skrbništvo nad kćeri. U tome je i uspio te dobio skrbništvo na temelju njezine nesposobnosti za donošenje vlastitih odluka te rane demencije. Od 2008. godine sve njene nekretnine, novčana sredstva te općenito veće životne odluke pjevačice stavljene su pod kontrolu njenog oca i odvjetnika <strong>Andrewa Walleta</strong>. Skrbnik također ima ovlast oduzeti punomoć u njeno ime, odlučivati ​​gdje će živjeti te potpisati porezne obrasce u njeno ime.</p><p>Kako napominju razni<a href="https://www.businessinsider.com/inside-britney-spears-conservatorship-freebritney-movement-2020-2#the-exact-details-of-the-arrangement-arent-known-but-all-of-spears-financial-decisions-must-be-documented-in-court-reports-4" target="_blank"> strani portali</a>, Britney ne smije raspolagati vlastitim novcem već dobiva tjedni džeparac. Ne smije sama voziti automobil, udati se, glasovati... Britney je na sudu ispričala kako je htjela dijete s dečkom Samom Asgharijem, ali da joj je otac zabranio to. Jamie je zbog Britney zaradio veliku svotu novca. Svake godine od Britneyjinih primanja on dobije oko 660.000 kuna. </p><p>U siječnju 2019. Britney je hospitalizirana na tri mjeseca bez svog pristanka. Do toga je došlo jer je automobilom otišla u restoran brze hrane s dečkom te je na hospitalizaciji držana protiv svoje volje te je morala piti lijekove od kojih joj nije bilo dobro. Ovu priču potvrdila je i njezina majka Lynne Spears. Lynne je rekla kako se Britney nalazi u zamci svog oca.</p><p>- Možda ne znate ovo o meni, ali ja sam snažna i zalažem se za ono što želim. Vaša ljubav i predanost je nevjerojatna, ali ono što sad trebam je malo privatnosti da se mogu nositi sa svim teškim stvarima koje je život nanio na moj put. Ako biste mi to mogli omogućiti, bila bih vam neizmjerno zahvalna. Volim vas - rekla je Britney nakon izlaska s psihijatrije. </p><p>Njen menadžer <strong>Larry Rudolph </strong>tvrdi da je skrbništvo dobra stvar za Britney.</p><p>- To nije zatvor. To joj pomaže da donosi poslovne odluke i upravlja svojim životom na načine na koje trenutno ne može sama - rekao je on nedavno za američke medije.</p><p>Zbog svega toga obožavatelji su podigli bunu na društvenim mrežama pa se već danima šire objave o 'teškom životu Britney Spears'...</p>