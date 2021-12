Svjetski poznate zvijezde poznate su po mnogobrojnim ljubavnim vezama koje nerijetko završavaju brakovima. Razvodi su i više nego česti, a titulu najkraćeg braka drži Britney Spears (40) s čak 56 sati ljubavi prije razvoda.

- Britney i ja nismo htjeli potpisati papire za poništenje braka - rekao je njezin prvi suprug Jason.

Britney Spears i Jason Alexander (39) bili su u braku samo 56 sati, a vjenčali su se u siječnju 2004. Iako se dugo nije znalo zbog čega su se rastali, Jason je Daily Mailu 17 godina nakon braka ispričao da ih je na razvod natjerala njezina obitelj, pa su naivno potpisali poništenje jer su bili uvjereni da će brak štetiti njezinoj karijeri.

- Naivno smo im vjerovali, a oni su nas prevarili. Volio sam Britney, a oni su promijenili njezin broj mobitela i nisam mogao više razgovarati s njom - ispričao je Jason.

Nicolas Cage i Erika Koike bili su u braku 4 dana, tijekom ožujka 2019., a Nicholas je kratko objasni zašto su potpisali poništenje braka.

- Ne želim puno o tome, jako me uzrujalo kako se da situacija završila - rekao je za The New York Times, a navodno su pije potpisivanja braka puno popili te on nije bio svjestan da Erika ima nekoga sa strane.

Brak Eddieja Murphyja i Tracey Edmonds trajao 2 tjedna, a vjenčali su se na Bori Bori u siječanj 2008. Eddie je bio poznat kao glumac koji voli mijenjati ljubavnice, a Tracey je odlučila odustati od braka navodno jer je Eddie drastično promijenio ponašanje. Iako je brak bio legalan, ipak nije vrijedio u SAD-u.

Tijekom veljače 1994. vjenčali su se tad 19-godišnja Drew Barrymore (46) i Jeremy Thomas (58), vlasnik noćnog kluba u koji je Drew često izlazila. Razlog razvoda nije poznat, no navodno je Drew shvatila da je taj brak pogreška.

Kim Kardashian (41) i Kris Humphries (36) vjenčali su se pred kamerama reality showa 'Keeping Up With the Kardashians' 2011., a Kim je u jednom intervjuu otkrila da nije znala kako bi prekinula i da je osjećala pritisak da se mora vjenčati zbog snimanja. Brak je trajao 27 dana, a Kim je nedavno ispričala da joj je žao kako se ponijela u toj situaciji te da tad nije znala bolje.

Jedan od najdugovječnijih brakova među poznatima je između Billa Cosbyja (84) i njegove supruge Camille Hanks Cosby (77) koja ga je podržala kad je bio osuđen za seksualne prijestupe. Bill i Camille vjenčali su se 1964, a do danas broje 57 godina braka i petero djece.

Dolly Parton (75) i Carl Dean (79) svoj brak već 55 godina drže u strogoj privatnosti, a vjenčali su se u svibnju 1966. Njihova ljubav traje i danas, a Dolly je otkrila da brak drže živima spontanim i jednostavnim spojevima koje planiraju jedan za drugoga.

- Skuham nešto što volimo i ponekad odemo na piknik pored rijeke i ostanemo par dana u hotelu, to su jednostavne stvari koje nas čine sretnima - ispričala je za ET.

Uspješni autori Stephen King i Tabitha Spruce vjenčali su se prije 50 godina, u siječnju 1971. a upoznali su se još na fakultetu. Kad je Stephen postao svjetski poznat počeo je zloupotrebljavati alkohol i droge, a Tabitha mu je tad rekla da će ga izbaciti iz kuće ne promijeni li loše navike. Imaju troje djece zajedno, kćer i dva sina.

Jon Bon Jovi (59) i Dorothea Hurley (59) upoznali su se još u srednjoj školi gdje su bili generacija. Dorothea je prvo bila u vezi s njegovima prijateljem Bobbyjem, a nakon srednje škole u svojim dvadesetima par je počeo vezu.

U braku su već 32 godine i imaju kćer i tri sina.

Snoop Dogg (50) i Shante Broadus (50) također su se upoznali u srednjoj školi i vjenčali se 1997. Par je u braku 24 godine, a 2004. su podnijeli papire za razvod koji nikad nisu zbilja proveli. 2007. su obnovili zavjete, a imaju troje djece zajedno. Snoop ima i sina kojeg je dobio iz afere s Laurie Holmond.