Britney na svadbi opet poljubila Madonnu pa gole guze plesala s Paris: Imala sam napad panike

Pjevačica i influencerica Paris Hilton (41) propustila je gažu kod američkog predsjednika Bidena da bi mogla prisustvovati sreći svoje kolegice, pop princeze Britney Spears (40), koja se u četvrtak udala se za dugogodišnjeg zaručnika Sama Asgharija (28) u Los Angelesu.

Iako je svadba bila u dvorištu njezine vile, Britney je napravila krug u bijeloj kočiji i tako stigla do oltara. Kraki video pripreme i same ceremonije podijelila je s obožavateljima uz pjesmu Elvisa Presleyja 'Fools rush in'.

Par je nakon vjenčanja sjeo u bijelu limuzinu natpisa 'Upravo vjenčani' i uputio se u nepoznato.

Iako su mnogi pohvalili samu ceremoniju i vjenčanicu, nekima nije bilo jasno zašto je pjevačica na vjenčanju imala neurednu i masnu kosu.

- Gdje joj je frizer? - pitali su obožavatelji.

Pjevačica se tijekom svadbe presvukla u crni sako koji je tijekom plesa otkrio njezinu stražnjicu.

- Poljubi je - napisala je Britney u opisu fotografije, misleći na svoju pozadinu.

- Bio je to najspektakularniji dan! Bila sam tako nervozna cijelo jutro, imala sam napad panike, a onda se sabrala. Ceremonija je bila iz snova, a zabava još bolja !!! Toliko nevjerojatnih ljudi je došlo na naše vjenčanje, a ja sam još uvijek u šoku. Drew Barrymore je bila djevojačka simpatija, Selena Gomez je puno ljepša uživo. Ostala sam bez teksta… Opet sam poljubila Madonnu i plesali smo cijelu noć s Paris Hilton - osvrnula se Britney na svadbu.

Za samu vjenčanicu je zaslužna Donatella Versace.

- Britney izgledaš tako sretno i zaljubljeno. Sve najbolje vam želim - poručuje joj Madonna.

