Britney ne želi nastaviti karijeru dok je kontrolira otac, boji ga se

Obožavateljima pjevačice nisu jasne namjere njezinog oca, no čini se kako je on pokušava pod svaku cijenu držati pod kontrolom. Britney je prekipjelo, a cijeli slučaj je na sudu.

<p>Nakon što je<strong> Britney Spears </strong>(38) imala javni živčani slom 2007. te je završila bolnici, njezin otac <strong>Jamie</strong> (68) dobio je zakonsko skrbništvo nad njom, a nekadašnja pop zvijezda sa svojim odvjetnikom to pokušava promijeniti. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Ona se svog oca boji i ne želi nastaviti karijeru dok god joj je on za vratom i želi sve kontrolirati - izjavio je na sudu odvjetnik Britney Spears, prenosi <a href="https://www.tmz.com/2020/11/10/britney-spears-claims-father-gave-business-manager-excessive-raise/">TMZ</a>.</p><p>U sudskom sporu na strani pjevačice je i njezina majka <strong>Lynne</strong> (65). Smatra da Britney više nije u takvom stanju da bi netko trebao brinuti o njoj i njezinim financijama. Ispričala je kako je Britney zahvalna ocu zbog pomoći koju joj je pružio kad je trebalo, ali ovakav aranžman postao joj je neprihvatljiv. </p><p>Mediji su došli i do dokumenata u kojima njezin odvjetnik traži da se o nekretninama i novcu posrnule glazbenice privremeno brine njezina menadžerica<strong> Jodi Montgomery</strong>, a stranke se oštro protive tome da otac Jamie nastavi kontrolirati bogatstvo kojim Britney raspolaže.</p><p>Obožavateljima pjevačice nisu jasne Jamiejeve namjere, no čini se kako ju otac pokušava pod svaku cijenu držati pod kontrolom, kako bi imao uvid u njezinu financijsku situaciju i troškove, a na internetu je povodom ove čudne priče svojedobno nastao i pokret #FreeBritney. Njezini fanovi zalažu se za to da pjevačica napokon počne sama upravljati svojim životom.</p>