Pjevačica Britney Spears (39) ispričala je nove detalje iz privatnog života na Instagramu, a ovog puta se obrušila na cijelu svoju obitelj.

- Dosadilo mi je biti razumna Majka Tereza... ako ste grubi prema meni onda sam gotova s vama! Ova poruka ide mojoj obitelji koja me povrijedila dublje nego što ćete ikada znati !!! Znam da će skrbništvo uskoro biti gotovo, ali još uvijek želim pravdu!!! - napisala je ljutito pjevačica.

Britney je objavila fotografiju pisaće mašine pored koje su ružičaste ruže, no ona nije bila glavna tema njezinog opisa fotografije.

- Našla sam svoju mini pisaću mašinu! - započela je tekst, a već u idućoj rečenici objasnila je što ju frustrira.

- Zar vam nije čudno kad se mučite kako biste organizirali putovanja ili dogovorili datume za ručak s ljudima koje volite ,a znate da će vas oni iznevjeriti i otići nakon 10 minuta??? To je ponižavajuće i kao da svaka osoba kojoj sam se ikada otvorila odmah kaže da je zauzeta iduća dva tjedna putovanjem... OK, shvaćam... Dostupni su mi samo kada njima to odgovara... Sad ni ja više nisam dostupna nikome od njih!!! Ne smeta mi biti sama.

Na kraju je objasnila da iako je građom malena, da cijeli život glumi veću i bolju osobu:

- Znate li koliko je to teško?