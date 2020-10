Britney odbija nastupe, ugrozila je bogatstvo od 369 mil. kuna

Gospodin Spears je i dalje zabrinut zbog 'brzine izgaranja' novca, a istodobno vjeruje da je u najboljem interesu gospođe Spears osigurati da se ona s lakoćom vrati na posao, kažu odvjetnici

<p>Bogatstvo pjevačice<strong> Britney Spears</strong> (38) u iznosu od 57 milijuna dolara, odnosno 369 milijuna kuna, ugroženo je njezinim odbijanjem nastupa i visokim odvjetničkim naknadama, piše u sudskim dokumentima koje je javno objavio britanski tabloid <a href="https://www.the-sun.com/entertainment/1603009/burn-rate-threatens-britney-spears-fortune/" target="_blank">The Sun</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Britney Spears slomila nogu plešući</strong></p><p>U papirima piše kako Britney ne razmišlja o ponovnom nastupanju ili snimanju pjesama sve dok ona ne bude sama mogla voditi svoje financije. Ako se borba na sudu nastavi, Britney bi mogla ostati bez cijelog bogatstva. Svaki sat borbe košta oko 6.500 kuna. </p><p>- Odvjetnički troškovi nisu u najboljem interesu gospođe Spears s obzirom na neizbježne i vrlo značajne troškove koji bi nastali - tvrdi njezin otac <strong>Jamie </strong>(68).</p><p>Britney nije nastupala od prosinca 2017. godine kada je bila u Las Vegasu te se sada trudi zaposliti novi pravni tim kako bi tvrtki Bessemer Trust mogla povjeriti poslove i novac. </p><p>Inače, već neko vrijeme se zna kako njezin život, ali i novac, kontrolira otac Jamie, koji joj je službeni skrbnik. Britney pokušava zaposliti odvjetničku tvrtku Loeb & Loeb kako bi zamijenili njezinog oca. </p><p>- Gospodin Spears je i dalje zabrinut zbog 'brzine izgaranja' novca, a istodobno vjeruje da je u najboljem interesu gospođe Spears osigurati da se ona s lakoćom vrati na posao ako će to željeti učiniti u budućnosti. Naravno da gospodin Spears shvaća da je odluka o tome hoće li raditi ili ne, ovisi u potpunosti ovisi o gospođi Spears - kažu odvjetnici.</p><p>Britneyjin pravni zastupnik <strong>Sam Ingham </strong>kaže kako Britney ne dijeli istu viziju budućnosti s Jamiejem, u kojoj on želi da ona nastavi s nastupila i njemu prepusti upravljanje imanjem.</p><p>- Umjesto toga, nominirala je tvrtku Bessemer Trust za neovisnog, izuzetno dobro kvalificiranog financijskog savjetnika s punom uslugom s kojim može surađivati kako bi planirala svoje buduće potrebe, bez obzira odluči li ikada više nastupiti. Jedini način na koji će se osigurati da se čuje Britneyin glas jest da ima dostupnog kvalificiranog pravnog savjetnika koji bi je postavio u ravnopravan odnos s Jamiejem - kaže Sam Ingham. </p><p>Također, Sam negira da će biti neizbježnih troškova zapošljavanjem novih odvjetnika. </p><p>- Njegov je savjetnik uvijek dobrodošao da podigne slušalicu, nazove nas i razgovara o rješenju - kaže Ingham.</p><p>Dokumenti koje posjeduje The Sun pokazali su i kako je Britney potrošila gotovo dva milijuna kuna na odvjetničke honorare boreći se protiv bivšeg menadžera <strong>Sama Luftija</strong>. </p>