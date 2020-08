Britney je zaradila milijune, a sad tatu mora 'žicati' džeparac

Nakon što je 2007. imala živčani slom, smjestili su je u ustanove koje bi joj nakratko pomogle, a kad su roditelji shvatili da će joj trebati stalni nadzor, otac James od suda je zatražio skrbništvo nad njom i dobio ga

<p>Skakutala je i plesala u oskudnoj uniformi kakvu su nosile učenice u školama, a zbog te kombinacije odmah je bila na meti kritika, ponajviše roditelja maloljetne djece koji su bili njezini fanovi. Prvu pjesmu “...Baby One More Time” objavila je u studenom 1998., a svega dva mjeseca kasnije dospjela je u vrh glazbenih ljestvica.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Britney je plešući slomila stopalo</strong></p><p>Dakako, radi se o kontroverznoj pjevačici <strong>Britney Spears </strong>(38), koja sigurno nije zamišljala da će na pragu 40. oca morati pitati džeparac. Ali doći ćemo do te priče nešto kasnije. Istoimeni album postao je broj 1 na Billboardovoj ljestvici 1998. i prodala je više od 25 milijuna primjeraka diljem svijeta.</p><p>Godinu dana kasnije došla je na dodjelu Billboard Music Awardsa i pokupila čak četiri kipića, uključujući i onaj za najboljega ženskog izvođača i najboljega novog izvođača. Postala je planetarno popularna i jedna od najboljih tinejdžerskih pop zvijezda. Početkom novog stoljeća izdala je album “Oops!... I Did It Again” i automatski je postao najslušaniji - prodala ga je u više od milijun primjeraka samo u prvom tjednu.</p><p>Njezino ime svi su znali, a Britney se još nije htjela “primiriti”, nego je nastavila s provokativnim videima, nastupima i kombinacijama. Tako je 2001. na MTV Video Music Awardsu izvela pjesmu “I’m a Slave 4 U”. Na tom nastupu plesala je s pitonom od dva metra oko vrata, a na sebi je imala kostim koji je više otkrivao nego pokrivao. I na ljubavnom planu joj je u tim danima išlo.</p><p>Zaljubila se u pjevača <strong>Justina Timberlakea</strong> (39), s kojim je hodala gotovo dvije godine, bili su nerazdvojni, ali onda je ljubav pukla. Nije dugo patila. Čak su i njezini bliski suradnici znali govoriti kako se radilo samo o prolaznoj avanturi. Imala je pametnijeg posla - nastavila je kući donositi nagrade.</p><p>S pjesmom “Toxic” zaradila je i prvi Grammy, ali i dalje je bila “divlja” i nepromišljena. Doduše, ovoga puta na privatnom planu. Udala se u Las Vegasu za Jasona Alexandera, prijatelja iz djetinjstva, ali je raskinula brak dva dana kasnije. Zatim se spetljala s plesačem <strong>Kevinom Federlineom</strong>, čija je djevojka u to vrijeme bila drugi put trudna. Zbog te su je veze u medijima još više prozivali i nadzirali svaki njezin korak.</p><p>Karijera joj je nakratko bila na čekanju 2004. godine jer je morala operirati koljeno, zbog čega je otkazala dio turneje. U studenom iste godine u Kaliforniji je rekla sudbonosno “da” Federlineu, a u travnju 2005. objavili su da je trudna. Sinčić <strong>Sean Preston</strong> (14) stigao je godinu dana nakon vjenčanja, a javnost je bila oduševljena mladom obitelji. Šokirali su se još i više kad je u studenom 2006. rodila drugog sina, <strong>Jaydena </strong>(13) te nedugo nakon podnijela papire za razvod. Tvrdila je da je razlog “velika razlika među njima i stvari koje se ne mogu riješiti”.</p><p>Tada je sve krenulo nizbrdo. Počela je partijati s bogatašicom <strong>Paris Hilton</strong> (39). S vremena na vrijeme bi odlazila na rehabilitaciju jer je shvatila da je ovisna o opijatima, a zatim se dogodio trenutak koji joj je zauvijek obilježio život.</p><p>Imala je živčani slom 2007. godine i obrijala je glavu. Ulovili su je paparazzi i fotografije su obišle cijeli svijet. I dalje je nastupala, činilo se da će joj biti bolje, ali onda je početkom 2008. imala još jedan slom. Odveli su je na psihijatriju nakon što je odbila vratiti djecu njihovu ocu, što je bila odluka koju je donio sud. Šuškalo se da je imala bipolarni poremećaj, ali to nikad nije potvrđeno.</p><p>Njezina majka <strong>Lynne</strong> kasnije je u memoarima “Through the Storm” napisala kako smatra da je Britney patila od postporođajne depresije. Njezini roditelji smatrali su da njezin menadžer <strong>Sam Lufti </strong>(46) loše utječe na nju pa je tata <strong>James</strong> otišao na sud i zatražio potpunu kontrolu nad kćerinim privatnim i profesionalnim životom, kao i nad odlukama oko njezina liječenja. Što je tražio, to je i dobio.</p><p>Krajem 2008. godine Britney je objavila novi album “Circus”, koji je ponovno dospio na vrh ljestvica ponajviše zahvaljujući pjesmi “Womanizer”. Izgledalo je kao da je ponovno posložila kockice u svom životu pa se 2011. godine vjenčala za <strong>Jasona Trawicka</strong>, ali i ta je ljubav pukla dvije godine kasnije.</p><p>Možda i bolje da je bilo tako jer je 2016. godine na snimanju spota za pjesmu “Slumber Party” upoznala trenera <strong>Sama Asgharija </strong>(26), s kojim je i danas u sretnoj vezi. Prije mjesec dana Britney je pokušala osloboditi se skrbništva koje nad njom ima njezin otac, ali u tome nije uspjela. Iako je “teška” više stotina milijuna dolara, njima ne upravlja ona nego joj upravo otac - daje novac.</p><p>Osim toga, ne smije ni upravljati automobilom, udati se, imati djecu, glasovati, slobodno pričati u intervjuima i slično. Htjela je sa Samom osnovati obitelj i roditi još jedno dijete, ali i tu se u cijelu priču upleo njezin otac koji joj je rekao kako to ne smije učiniti.</p><p>Sud u Los Angelesu odlučio je nedavno da James Spears ostaje skrbnik 38-godišnjoj kćeri barem do 1. veljače 2021. godine. Britney je htjela da joj umjesto oca skrbnica bude <strong>Jodi Montgomery</strong>, njezina menadžerica koja joj je bila privremena skrbnica kada je otac zbog bolesti odstupio s pozicije na kraće vrijeme.</p><p>Zbog svega navedenog njezini obožavatelji pokrenuli su kampanju pod nazivom “Free Britney” kojom su upozorili na to da je pjevačica praktički zatočena u svom domu i nema nikakve ovlasti nad vlastitim životom. Kampanja sadrži peticiju kojom traže da se Spears oslobodi skrbništva, a s obzirom na to da joj to ovoga puta nije pošlo za rukom, ne planiraju stati i borit će se dok, po njihovu mišljenju, pravda ne bude zadovoljena.</p>