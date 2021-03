Nakon što se u javnosti priča o intervjuu Meghan Markle i princa Harryja smirila, izašla je još jedna šokantna vijest. Uz Oprah Winfrey mogla bi zasjesti i Britney Spears (39). Bruje o ovoj vijesti mnogi američki mediji nakon što su tu informaciju dobili od bliskih izvora pjevačice. Naime, kako tvrde njezini bliski izvori, pjevačica nakon dugo vremena želi svijetu otvoriti dušu i objasniti što se u njezinom životu događalo proteklih 12 godina šutnje.

Britney je poznata po tome što nije ljubitelj davanja intervjua zbog mnogih osuda medija koje je trpjela kroz najteže godine svoga života. Iz tog razloga smatra kako njezino povjerenje ima jedino Oprah. Samopouzdanje za ovaj pothvat dale su joj mnoge objave i prosvjedi kojima ljudi osuđuju postupke njezina oca te podržavaju pjevačicu.

- Britney je razmišljala progovoriti o svojoj prošlosti, uglavnom samo zato što smatra da drugi ne bi trebali pričati njezinu priču. Oduvijek joj je bilo mrsko davati intervjue, ali ako se ikad na to odluči, Oprah bi joj najvjerojatnije bila prvi izbor. – rekao je bliski izvor.

U javnosti proteklih godina sve se više i češće mogu vidjeti videozapisi i objave potpore Britney Spears na raznim društvenim mrežama poput Facebooka, Instagrama, a sada i TikToka. Mnogi obožavatelji vjeruju kako njezin otac Jaime Spears, koji ima skrbništvo nad pjevačicom već 12 godina, kontrolira i manipulira njezinim životom i financijama te kako joj ne dopušta normalan život odrasle osobe u svoje sebične svrhe. Svaka fotografija koju Britney tako objavi preplavljena je komentarima podrške, ponude pomoći, no to ne staje ovdje. Ljudi iz njenih objava i fotografija analiziraju kontekste, traže značenja i uzvike za pomoć u najmanjim detaljima poput leptirića u opisu. Neki misle kako je cijela situacija s Britney i njezinim ocem teorija zavjere, no mnogi se s time ne slažu i stoje u potpori uz pjevačicu.

Činjenica je kako se Britney u potpunosti povukla sa scene nakon živčanog sloma i brojnih drugih nesretnih događaja u svome životu, no mnogi misle kako njezino povlačenje nije bilo samoinicijativno. Ona je pod očevo skrbništvo došla nakon teškog živčanog sloma prije više od 12 godina, a obožavatelji misle kako ju on kontrolira na brojne načine te kako joj je zabranjeno ikakvo javno istupanje. U Americi su čak pokrenuli #FreeBritney pokret kojim žele pokazati pjevačici javnu potporu koju ima diljem svijeta.

Svjedok tome je i dokumentarac New York Timesa "Framing Britney Spears" koji je nedavno predstavljen javnosti. U tom dokumentarcu svoja svjedočanstva iznijeli su njezini nekadašnji suradnici, no Britney se nije pojavila. Mnogi su ljudi komentirali kako im je dokumentarac bilo mučno i teško gledati. S druge strane, njime se htjelo pokazati i koliku podršku Britney i dalje ima od svojih obožavatelja. Neki ju nisu niti slušali u najboljim godinama njezine karijere, no, nakon što su saznali potencijalnu situaciju u kojoj se Britney nalazi, bez oklijevanja su joj pružili masovnu podršku.

Javnost je dodatno zaintrigirala činjenica kako je Britney nedavno angažirala i odvjetnika uz pomoć kojeg želi od nadležnih institucija tražiti da njezin otac izgubi potpuno skrbništvo nad POP princezom. Čini se kako, za razliku od svoje kćeri, Jaime nema isti strah od medija jer je nedavno progovorio za NY Post negirajući optužbe o manipuliranju svojom kćeri.

- Volim kćer i svu svoju djecu. Ovo je naša stvar, privatno je - rekao je otac slavne glazbenice.

Sljedeće saslušanje održat će se u travnju, a pjevačica se nada da će sud proglasiti njezinu menadžericu Jodi Montgomery njezinom stalnom skrbnicom.

Ipak, unatoč mnogim mukama ove pjevačice, bliski izvori govore kako je ona u zadnje vrijeme sve sretnija zbog podrške svih svojih obožavatelja.

- Britney je u posljednje vrijeme puno sretnija, a njezini najbliži misle da je to zbog velike podrške koju je dobila od svojih obožavatelja. Iako nije uspjela promijeniti svoju trenutnu situaciju, primila je milijune njihovih poruka na društvenim mrežama i osjeća se daleko shvaćenijom – rekli su.