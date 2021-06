Britney Spears (39) sucu odgovornom za nadzor njezina skrbništva rekla je da želi svoj život natrag i da se završi dugogodišnja borba za skrbništvo koje njezin otac ima nad njom. Sada se obratila fanovima koji su za vrijeme suđenja prosvjedom #FreeBritney pokazali podršku.

- Želim vam otkriti malu tajnu... Vjerujem da svi mi želimo život iz bajke i po mojim objavama... Činilo se da je moj život prilično savršen... Mislim da je to nešto čemu svi težimo!!!! To je bila jedna od najboljih osobina moje majke... Bez obzira na to koliko je bio us*** dan kad sam bila mlađa, zbog mene i moje braće i sestara uvijek se pretvarala da je sve u redu - započela je Britney uz citat o bajkama uz koji je kao autor naveden Albert Einstein.

- Skrećem pozornost na ovo jer ne želim da ljudi misle da je moj život savršen jer to definitivno uopće nije. I ako ste pročitali bilo što o meni u vijestima ovog tjedna... Očito sada stvarno znate da nije savršen. Ispričavam se što sam se pretvarala da sam dobro protekle dvije godine. Učinila sam to zbog svog ponosa i bilo mi je neugodno podijeliti što mi se događa. Ali iskreno, tko ionako ne želi imati zabavan Instagram? Vjerovali ili ne, pretvaranje da sam dobro zapravo je pomoglo. Pa sam odlučila objaviti ovaj citat danas, jer, kako kažu, ako prolazite kroz pakao... Instagram je za mene bio cool mjesto na kojemu sam mogla dijeliti svoje prisustvo i postojanje. Mjesto na kojemu sam se osjećala kao da vrijedim, unatoč onome što sam proživljavala... I hej, uspjelo je. Pa sam odlučila čitati još bajki - napisala je.

Objava je u kratkom vremenu dobila više od milijun lajkova i preko 74 tisuće komentara podrške.

- 'Svijet je uz tebe Britney!', 'Naprijed kraljice', 'Toliko si snažna. Legendoo'- samo su neki od komentara.

Spears je rekla da se želi ponovno udati i imati dijete. No dodala je da ima ugrađenu kontracepciju te da ne smije ići liječniku "jer ne žele da imam djecu"