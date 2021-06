Britney Spears (39) svoju je karijeru započela skromno: pjevala je u crkvenom zboru. Oduvijek je bila ambiciozna, pa je tako krenula ana satove plesa sa samo 3 godine, a s pet godina imala je prvi samostalni nastup kad je pjevala "What Child is That?" u sklopu ceremonije nakon završetka vrtića.

Ubrzo se pokušala upustiti i u glumačke vode tako što je otišla na audiciju za emisiju "The Mickey Mouse Club", ali su je odbili jer je imala samo 8 godina. Ipak je uspjela impresionirati redatelja, zbog čega je upisala dramsku školu, a nakon nekoliko uloga u mjuziklima s 11 godina uspjela je postati dio Mickeyjevog kluba. Uz nju su glumile buduće zvijezde Christina Aguilera (40), Ryan Gosling (40) i Justin Timberlake (40).

1998.

Sa samo 15 godina potpisala je ugovor s glazbenom kućom, a sa 16, 1998. objavljen je njen debitantski singl "...Baby One More Time", koji je instantno postao hit. Pjesmu je pratio sad već povijesni video u kojem je Britney obučena kao katolička školarka, ali na nešto provokativniji način. Takav imidž smatrao se kontroverznim, što je pomoglo u oblikovanju Britneyjine persone kao zvijezde.

1999.

Godinu dana kasnije je objavila svoj prvi album istog imena, koji je postao najprodavaniji debitantski album u povijesti, a prodano je više od 25 milijuna kopija. Iste godine, osim uspjeha na poslovnom planu započela je vezu s Justinom Timberlakeom. I njegova karijera lansirala ga je među ekstremno popularne zvijezde pa su ih brzo krenuli smatrati jednim od najzanimljivijih parova pop glazbe.

2000.

Britney je 2000. godine izdala svoj drugi album "Oops!... I Did It Again", koji je ponovio uspjeh njenog prvog albuma. Činilo se kao da ju se ne može zaustaviti, a te godine potvrdila je i glasine da su ona is Timberlake par.

2001.

Kao i prijašnjih godina, Spears je 2001. objavila novi album koji je nazvala "Britney". Vrhunac tog albuma bila je pjesma "I'm a Slave 4 U" koju je izvela na dodjeli Nagrada MTV-a i to dok joj je na ramenima odmarao albino piton. Ipak, neki obožavatelji radije pamte modne kombinacije u kojima su se Britney i Justin pojavili na tom crvenom tepihu.

Naime, oboje su od glave do pete bili u traperu. Britney je bila u haljini do poda, a Justin je obukao traper odijelo i traper kaubojski šešir. Godinama kasnije, Britney je izjavila da joj 'se čini kako je taj izgled bio hit', dok je Timberlake priznao kako bi radije zaboravio neke od svojih modnih kombinacija.

2002.

Spears se ponovno vratila svojoj ljubavi prema glumi i tako je dobila ulogu u filmu "Crossroads". Iako ju je Timberlake podržavao na premijeri u veljači 2002., nekoliko mjeseci će potvrditi da su prekinuli već u ožujku. Bio je to šok za njihove obožavatelje.

2003.

Spears je 2003. ponovno nastupala na Nagradama MTV-a. Onima kojima piton nije bio dovoljno kontroverzan, Spears i Madonna (62) dale su razloga za pričati. Poljubile su se pred kamerama dok su izvodile "Like a Virgin".

Kasnije te godine Britney je objavila svoj četvrti album, koji su mnogi dočekali otvorenih ruku jer je predstavljao 'krajnje samouvjeren plesni album, koji pokazuje da se Spears razvila kao kantautorica'. Pozitivne kritike potvrdila je i Nagrada Grammy, koju je osvojila za pjesmu "Toxic" s tog albuma.

2004.

Veoma neočekivano, 2004. godine pjevačica se udala za prijatelja iz djetinjstva Jasona Alexandera u Los Angelesu. Nije im bilo suđeno te je brak poništen tri dana kasnije. Jedan od navedenih razloga za poništenje braka bio je da pop zvijezda 'nije razumjela što radi'.

Unatoč neuspješnom prvom braku, koliko god kratko trajao, Britney se iste godine ponovno udala. Ovog puta njen izabranik bio je Kevin Federline (43), kojeg je upoznala dok je radio kao njen plesač. Zaručili su se u srpnju, tri mjeseca nakon što su se upoznali, a već u rujnu rekli su 'da'.

Kao i većina drugih stvari u njenom životu, ova veza bila je popraćena kontroverzama, s obzirom na to da je Federline ušao u vezu s Britney ubrzo nakon što je prekinuo s bivšom djevojkom, koja je očekivala njihovo drugo dijete.

2005. i 2006.

Ubrzo, u 2005. godini Britney je rodila svog prvog sina s Federlineom, Seana (15).

Sretnoj obitelji se u rujnu pridružio i sin Jayden James (14). Nažalost, sretna obitelj nije dugo takva ostala. Godine 2006. paparazzi uhvatili su Spears kako vozi dok joj je Sean u krilu, umjesto u auto-sjedalici. Spears je tvrdila da se našla u takvoj situaciji zbog neugodnog susreta s paparazzijem, ali je priznala krivnju. Samo dva mjeseca nakon što je dočekala drugog sina, podnijela je zahtjev za razvod.

Britney je 2007. godinu dočekala s dvoje male djece, poludjelim paparazzijima i u sredini rastave, te je ta godina najavila početak jednog od najgorih razdoblja života za pjevačicu.