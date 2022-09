Britney Spears ponovno je u top 10: Duet s Eltonom Johnom brzo se penje na stranim ljestvicama

Pjevačica Britney Spears (40) ima svoj prvi hit koji je dospio u top 10 nakon skoro deset godina jer je njezin singl s Eltonom Johnom (75) debitirao na šestom mjestu Billboardovih Hot 100.

POGLEDAJTE VIDEO:

Njezina pjesma 'Hold Me Closer' zasjela je na šesto mjesto američke top liste, što je njezin 14. ulazak u top 10. Radi se o obradi Eltonovih hitova 'Tiny Dancer' i 'The One', objavljena je 26. kolovoza i također je dosegla treće mjesto u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Pjesma se također popela ravno na vrh iTunes ljestvice u više od 40 zemalja, dok je Britneyin odvjetnik Mathew Rosengart rekao da je oduševljen što se njegova klijentica vratila na posao, piše Daily Mail.

- Nitko ne bi trebao biti iznenađen što je njezin prvi pohod nakon toliko godina ostvario strašan uspjeh - komentirao je.

U intervjuu za The Guardian, Elton je rekao kako se nada da će pjesma pomoći Britney da shvati koliku podršku ima nakon njezine bitke za skrbništvo.

- Tako sam uzbuđen što to mogu učiniti s njom jer ako to bude veliki hit, a mislim da bi mogao biti, dat će joj puno više samopouzdanja nego što ga već ima i shvatit će da je ljudi zapravo vole i da im je stalo da bude sretna - rekao je Elton.

Britneyin posljednji Billboardov top 10 hit prije 'Hold Me Closer' bila je pjesma 'Scream & Shout' u duetu s Will.i.amom (47) iz 2013. godine.

Najčitaniji članci