Britney Spears (39) se konačno oglasila o najnovijem filmu o svojem životu 'The New York Times Presents: Controlling Britney Spears'. To je treći dokumentarac koji je izašao u zadnjih godinu dana.

- Ovo je stvarno ludo, ljudi. Pogledala sam dio posljednjeg dokumentarca i moram reći da sam se nekoliko puta počešala po glavi. Zaista se pokušavam maknuti od drame - napisala je Britney na svom Instagram profilu.

- Broj jedan - to je prošlost. Broj dva - može li dijalog biti uglađeniji? Broj tri - wow, iskoristili su najljepši materijal na kojemu sam ja na svijetu. Što reći, potrudili su se - objasnila je pjevačica.

Progovorila je o svom projektu pod nazivom Rose.

- Budući da je svijet tako drag, reći ću da se projekt Rose ipak zadržao i reći ću vam zašto. Mislite li da se stvari događaju s razlogom ili slučajno? Projekt Rose, moj projekt, potaknuo me da vjerujem - piše Britney.

- Na dan kad sam prvi put objavila projekt, na mojim se vratima pojavila slučajna narukvica od perlica s crvenim ružama, a ja ju nisam nikad ni naručila. Nitko na svijetu nije znao za to osim mene. Nikada neću zaboraviti taj dan - ispričala je Britney.

Podsjetimo, bivši član Britneynog sigurnosnog tima, Alex Vlasov, ispričao je da se od njega tražilo da stavi tzv. 'roditeljski nadzor' na Britneyjin mobitel. Pjevačica je za vrijeme trinaestogodišnjeg skrbništva morala moliti da joj se uopće omogući mobitel.