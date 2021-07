U objavi na Instagramu, pop zvijezda, Britney Spears (39) oštro se obrušila na svog oca Jamieja Spearsa, na sestru i na fanove.

Pjevačica se u objavi na Instagramu obratila svima onima koji ostavljaju komentare ispod njezinih videa na kojima pleše u svome domu i koje često objavljuje upravo na ovoj društvenoj mreži.

- Za one koji kritiziraju moje videe u kojima plešem...gledajte, neću u skorije vrijeme nastupati zbog toga što moj otac kontrolira kako se oblačim, što radim i kako razmišljam! To sam radila proteklih 13 godina. Radije bih dijelila ovakve videozapise iz moje dnevne sobe nego one s nastupa u Vegasu gdje su ljudi bili toliko nadrogirani da mi nisu mogli pružiti niti ruku. Nije mi to toliko smetalo, ali bih bila sretnija da sam mogla otići u spa centar- napisala je Britney ispod objave na društvenim mrežama.

- I ne, neću se našminkati i ponovno pokušavati i pokušavati biti sve bolja pred publikom kada bi se na mom nastupu puštali remixi starih pjesama, umjesto novih za koje godinama molim da ih izbace- nastavila je Britney.

Napisala je i kako daje otkaz te kako joj se ne sviđa ni činjenica da je njezina sestra došla na dodjelu nagrada i što je nastupala na remix njezine pjesme.

- Moja takozvana potpora me time jako povrijedila. Ovo skrbništvo ubilo mi je snove. Sve što mi je sada ostalo je nada. Nada koju svi pokušavaju ubiti, ali ne uspijevaju. Ne sviđa mi se niti kako dokumentarci prikazuju sramotne trenutke iz moje prošlosti. Prešla sam preko tih trenutaka davnih dana. Za žene koje kažu kako je glupo što i dalje vjerujem u svoju bajku, je*ite se! Nada u tu bajku je jedino što mi je ostalo, budite sretni što ista objavljujem. Ako niste sretni s tim objavama, otpratite me. Sada idem čitati svoju bajku, a ako vam se ne sviđa moj divan ples iz dnevne sobe, odite čitati knjigu- bila je oštra prema obitelji, ali i prema fanovima ova pjevačica.

Naime, brojne zvijezde podržale su je u komentarima, a u samo nekoliko sati objava je skupila više od 1,7 milijuna lajkova.

Prisjetimo se, Britney se i dalje bori kako bi uklonila oca iz pozicije moći nad njom i njenom imovinom, nakon što ju je on, kako ona tvrdi, 13 godina kontrolirao i iskorištavao kako bi zaradio.