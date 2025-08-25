Obavijesti

Show

Komentari 0
POP DIVA OPET ŠOKIRA

Britney Spears uznemirila je obožavatelje: Objavila je fotku na kojoj je pozirala bez odjeće

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Britney Spears uznemirila je obožavatelje: Objavila je fotku na kojoj je pozirala bez odjeće
Foto: Instagram

Pjevačica je na sebi jedino imala visoke crne čizme. Nedavno je pratitelje zabrinula i objavom videa u kojem pleše na Rihannine stihove 'Unfaithful' u prenatrpanoj sobi, uz psa i pseće izmete.

Britney Spears (43) ponovno je privukla pozornost na društvenim mrežama. Naime, američka pop pjevačica na svojim je društvenim mrežama objavila fotografiju bez odjeće. Spears je na fotografiji pozirala okrenuta leđima, s rukama podignutim prema stropu i pogledom kroz veliki prozor. Jedina odjeća na njoj su visoke crne čizme, dok joj duga plava kosa slobodno pada niz leđa. Stražnjicu je prikrila malim emotikonom u obliku ruže.

Iako je isključila komentare, fotografija je skupila stotine tisuća lajkova, a ubrzo je osvanula i nova, ovaj puta s opisom. 

- Mi smo samo ljudi, tako krhki i ljudski, najteže godine mog života bile su kada su moja dva sina bila odsutna te tri godine. Bila sam odsječena od poziva ili poruka i sjećam se u šoku da je moja tajna preživljavanja bilo poricanje i puno suza, čudno je što smo se Sam i ja vjenčali, ali gotovo se osjećalo kao lažna distrakcija koja mi je pomogla da se nosim s tim...Pa, znam da se liječim jer sam opet gladna kao dijete ili beba...Toliko sam gladna da me boli i kad jedem, kao da jedem prvi put u životu..., - započela je Spears. 

LENNON LONDON SPEARS? Britney šokirala objavom da je posvojila djevojčicu! Otkrili što se zapravo krije iza svega toga
Britney šokirala objavom da je posvojila djevojčicu! Otkrili što se zapravo krije iza svega toga

- Vjerujem da iako sam voljela svoj dom, u njemu ima previše zlostavljanja i traume...Danas zahvaljujem Isusu na hrani, osjećam se kao da drugima kažem NE...Posjedujem svoje tijelo... i dajem im STVARNO do znanja odakle sam...Moja duša nikada u životu nije iskusila ovakvu hranu... Tako glupo i neugodno, sada ću jesti kolačiće i sladoled od vrhnja... Bog vas sve blagoslovio - nastavila je Britney.

NEOBIČNO ISKUSTVO Bivši muž Britney Spears otkrio što ga je šokiralo kod nje: 'To je najčudnija stvar koju sam čuo...'
Bivši muž Britney Spears otkrio što ga je šokiralo kod nje: 'To je najčudnija stvar koju sam čuo...'

Spears u posljednje vrijeme nerijetko objavljuje videe u kojima pjeva i pleše, ali i isprobava odjevne kombinacije. Zabrinutost obožavatelja dodatno je pojačala snimka koju je podijelila sredinom kolovoza. U videu se vidi kako pleše u prenakrcanoj sobi svog doma, uz Rihanninu pjesmu 'Unfaithful', povremeno pjevajući britanskim naglaskom. U pozadini trče i psi, a na podu se može primijetiti i pseći izmet. 

Britney često zabrinjava svoje obožavatelje objavama na društvenim mrežama. Glumica je nedavno proslavila i 43. rođendan. Također, u srpnju 2024. službeno se rastala od američkog modela, glumca i fitness trenera Sama Asgharija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Mika i Giba promijenili su spol. Evo kako danas izgledaju
POSTALI SU ANA I IVANA

FOTO Mika i Giba promijenili su spol. Evo kako danas izgledaju

Ako ste voljeli gledati reality show 'Big Brother', onda se dobro sjećate blizanaca Mike i Gibe Vasić. U show su ušli s roditeljima, majkom Radom i ocem Radom
FOTO Kći Nives Celzijus prava je ljepotica! Podsjeća na majku
TAISHA DRPIĆ

FOTO Kći Nives Celzijus prava je ljepotica! Podsjeća na majku

Taisha Drpić, kći Nives Celzijus i Dine Drpića, nedavno je proslavila 18. rođendan. Na društvenim mrežama ima fotografije i sa svojom lijepom majkom, a mnogi joj pišu kako upravo na nju nalikuje!
FOTO Maja Šuput se rastala, a još uvijek voli nositi jednu stvar koju joj je Nenad poklonio...
PROŠETALA VARAŽDINOM

FOTO Maja Šuput se rastala, a još uvijek voli nositi jednu stvar koju joj je Nenad poklonio...

Uz atraktivan outfit koji je odabrala za šetnju po Varaždinu u nedjelju, Maja Šuput je iskombinirala i brojne komade nakita. Iako je prije par mjeseci objavila da se rastala, jedan poklon bivšeg supruga i dalje voli nositi...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025