Britney Spears uznemirila je obožavatelje: Objavila je fotku na kojoj je pozirala bez odjeće
Britney Spears (43) ponovno je privukla pozornost na društvenim mrežama. Naime, američka pop pjevačica na svojim je društvenim mrežama objavila fotografiju bez odjeće. Spears je na fotografiji pozirala okrenuta leđima, s rukama podignutim prema stropu i pogledom kroz veliki prozor. Jedina odjeća na njoj su visoke crne čizme, dok joj duga plava kosa slobodno pada niz leđa. Stražnjicu je prikrila malim emotikonom u obliku ruže.
Iako je isključila komentare, fotografija je skupila stotine tisuća lajkova, a ubrzo je osvanula i nova, ovaj puta s opisom.
- Mi smo samo ljudi, tako krhki i ljudski, najteže godine mog života bile su kada su moja dva sina bila odsutna te tri godine. Bila sam odsječena od poziva ili poruka i sjećam se u šoku da je moja tajna preživljavanja bilo poricanje i puno suza, čudno je što smo se Sam i ja vjenčali, ali gotovo se osjećalo kao lažna distrakcija koja mi je pomogla da se nosim s tim...Pa, znam da se liječim jer sam opet gladna kao dijete ili beba...Toliko sam gladna da me boli i kad jedem, kao da jedem prvi put u životu..., - započela je Spears.
- Vjerujem da iako sam voljela svoj dom, u njemu ima previše zlostavljanja i traume...Danas zahvaljujem Isusu na hrani, osjećam se kao da drugima kažem NE...Posjedujem svoje tijelo... i dajem im STVARNO do znanja odakle sam...Moja duša nikada u životu nije iskusila ovakvu hranu... Tako glupo i neugodno, sada ću jesti kolačiće i sladoled od vrhnja... Bog vas sve blagoslovio - nastavila je Britney.
Spears u posljednje vrijeme nerijetko objavljuje videe u kojima pjeva i pleše, ali i isprobava odjevne kombinacije. Zabrinutost obožavatelja dodatno je pojačala snimka koju je podijelila sredinom kolovoza. U videu se vidi kako pleše u prenakrcanoj sobi svog doma, uz Rihanninu pjesmu 'Unfaithful', povremeno pjevajući britanskim naglaskom. U pozadini trče i psi, a na podu se može primijetiti i pseći izmet.
Britney često zabrinjava svoje obožavatelje objavama na društvenim mrežama. Glumica je nedavno proslavila i 43. rođendan. Također, u srpnju 2024. službeno se rastala od američkog modela, glumca i fitness trenera Sama Asgharija.
