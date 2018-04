Broadway: 'Harry Potter' će biti najskuplja predstava ikad

Predstava čija je premijera zakazana za 22. travanj ‘Harry Potter i ukleto dijete’ bit će najskuplja dramska produkcija u povijesti Broadwaya. Troškovi izvođenja stoje vrtoglavih 410 milijuna kuna.

- Riječ je o velikom iznosu, posebno kad se zna koliko stvari ovdje inače koštaju, no to je Harry Potter, jedan od najpopularnijih brendova u povijesti - objasnio je Tom Viertel, direktor kazališta. On smatra da će predstava biti hit stoga su potrošeni milijuni bili dobro ulaganje. Fanovi mladog čarobnjaka su 'pohrlili' po ulaznice pa su tako već u početku oboreni rekordi i zarada u prvom tjednu travnja je bolja od ikoje do sada ostvarene. Riječ je o 12 i pol milijuna kuna.

Foto: Screenshot

Predstava je rađena po scenariju koji je sa spisateljicom J.K. Rowling (52) radio John Tiffany, što je razočaralo obožavatelje.

Riječ je o predstavi koja se sastoji od dva dijela i koja bi trebala trajati više od pet sati. Radnje se događa 19 godina nakon zadnje knjige, a Harry radi u Ministarstvu magije i otac je troje djece. Njegovi prijatelji su također postali roditelji. Ista predstava je na prestižnom londonskom kazalištu West End u potpunosti rasprodana 22 mjeseca zaredom.

Foto: Screenshot

. Svjetsku praizvedbu komad je imao na londonskom West Endu 30. srpnja 2016.