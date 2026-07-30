'Brojala sam kalorije u pasti za zube': Hilaria Baldwin o svojoj borbi s poremećajem u prehrani

Hilaria Baldwin, supruga holivudskog glumca Aleca Baldwina i instruktorica joge, otvoreno je progovorila o dvadesetogodišnjoj borbi s poremećajem prehrane, a koliko je stanje bilo ekstremno otkrila je u emisiji Page Six Radio na SiriusXM-u.

- Sve sam prošla. Imala sam anoreksiju, bulimiju, prejedala sam se, nedovoljno sam jela - rekla je bivša zvijezda showa 'Dancing with the stars' te nadodala kako je u jednom trenutku bila toliko loše da se bojala kalorija u pasti za zube.

American Museum of Natural History 2019 Gala - New York | Foto: John Nacion/PA Images/PIXSELL

Tvrdi kako je s dijetama krenula već u dobi od pet godina, a kako je odrastala borila se i s problemom gdje nije mogla razlikovati osjećaje sitosti i gladi.

- Kad se osvrnem unatrag, izgledala sam dobro. Ali tada sam mislila da sam kit. Samo sam mislila da je nešto slomljeno u meni - ispričala je i istaknula kako je uložila puno truda kako bi prevladala poremećaj prehrane prije nego što je počela imati djecu, a danas ih sa slavnim glumcem ima sedmoro.

Hilaria je istaknula kako je ADHD bio je jedan od razloga zašto je bila 'hiperfokusirana' na ozdravljenje.

- Ne želim ovako živjeti, jadna sam. Ne mogu imati dobre odnose, ne mogu imati dobra prijateljstva, ne mogu jesti vani na večeri s ljudima. To je jednostavno toliko, toliko, toliko stresno - prisjetila se.

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Hilaria Baldwin je naglasila kako iste obrasce ne želi prenijeti na svoju djecu, pa s njima nastoji razgovarati o hrani na potpuno otvoren i iskren način.

- Ono što pokušavam učiniti sa svojom djecom jest osnažiti ih, razgovarati o snazi, razgovarati o tome: ‘Kakav osjećaj u vama budi hrana?' - ispričala je, ali i ipak priznala kako smatra da nije idealno kada posegnu za grickalicama, ali im zbog toga ne stvara osjećaj krivnje.